Acto de Alberto Fernández: "Hay que dejar de ser parásitos y laburar"

Sin más vueltas, Ishii los trató de "parásitos" les advirtió: "Es mentira que la situación social que están planteando, el pueblo está peleando y ha pasado unas fiestas muy tranquilas. Nosotros redujimos los comedores comunitarios porque el pueblo no los necesita", lanzó el intendente de José C. Paz en su discurso previo al del presidente, en un acto que sirvió para promocionar las 2800 obras públicas ejecutadas por la gestión de Alberto Fernández.

Pero Ishii insistió en sus críticas a los piqueteros: "Hay más trabajo, pero falta de mano de obra, por la gran cantidad de planes sociales", dijo y agregó: "Les digo que hay que dejar de ser parásito y garronero en este pais, hay que ponerse a laburar compañeros".

"Basta de garroneros, que vengan a laburar, encima, cortan las calles y piden más beneficios que solamente es un paliativo de la crisis social. Son mentiras que no hay laburo, porque hace falta mano de obra, acá o en el norte, falta mano de obra para cosechar, porque están los planes sociales que no dejan que la gente trabaje", insistió Ishii ante la mirada atenta de Alberto Fernández.

Alberto Fernández en acto en José C. Paz junto a Mario Ishii y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis..jpg

Las palabras de Ishii surgieron en medio de la polémica desatada entre el Ministerio de Desarrollo Social nacional y los movimientos sociales luego de que la ministra Victoria Tolosa Paz, que responde directamente a Alberto Fernández, anunciara el martes la suspensión de unos 160.000 planes Potenciar Trabajo de beneficiarios que no validaron su inscripción, y en los que se habrían detectado irregularidades.

En ese marco, Ishii remarcó que su municipio, "José C. Paz, es un pueblo de trabajadores, tenemos las universidades y escuelas llenas de alumnos, eso es el futuro. Son mentiras que la gente está muerta de hambre, le pegan al presidente todos los días. Le digo compañero presidente, que vamos para adelante. Argentina va a salir si estamos juntos, a pesar del desastre que dejó Macri, y los responsables que son los banqueros que se llevaron la plata del país y lo dejaron endeudado".

Alberto Fernández en campaña: anuncio de 2800 obras y críticas a Macri

Tras escuchar atento el discurso del intendente Ishii, el presidente Alberto Fernández pronunció un discurso en el que volvió a defender sus tres años de gestión, incluida la pandemia, y apuntó sus dardos contra su antecesor, Mauricio Macri.

"Lo único que nos frustró a los argentinos es ese presidente que tuvimos que se llama Mauricio Macri, Argentina tiene futuro y horizonte y esta vez el horizonte no nos lo van a tapar", enfatizó Alberto Fernández en tono de campaña, aunque por ahora evitó hablar de su eventual candidatura a la reelección.

Tras defender las políticas del gobierno como los subsidios de los ATP y el IFE que permitió sostener el empleo y las fuentes de trabajo durante la peor ola de la pandemia, Fernández apuntó contra la oposición y los discursos críticos a su gestión que, dijo, "buscan desanimarnos".

Y remató: "Que no nos confundan porque hay una prédica constante que busca desanimarnos, que bajemos los brazos, sentir que está todo mal. Ya mintieron demasiado, no sé si se robaron un PBI como ellos decían, pero se robaron la obra pública y unos pocos se hicieron muy ricos. No hicieron un solo hospital, porque se robaron eso, no hicieron un solo jardín de infantes que prometieron y cayeron lo salarios formales".

"Yo, en cambio, defiendo el trabajo digno, por eso dejé las paritarias libres para que los salarios no pierdan contra la Inflación. Sé que a algunos no les alcanza, tenemos que ayudar a esos trabajadores informales a que entren en la formalidad", reconoció Alberto Fernández en alusión indirecta a la promesa de transformar planes sociales en puestos de trabajo, el debate que se viene con los piqueteros oficialistas y opositores al gobierno.