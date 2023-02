Agustín Rossi dijo que es "raro" que Alberto Fernández compita en una PASO: "No confirmó que quiere ir por la reelección"

"Ahora, la rareza viene de lo singular, que ha primado bastante en el funcionamiento de nuestra coalición. O sea, sería en todo caso una singularidad más, una rareza más", agregó.

Luego, Rossi advirtió que "el Presidente no ha confirmado que quiere ser candidato a la reelección", y explicó: "Ha dicho públicamente que trabaja para generar las condiciones para que el FdT sea competitivo en las próximas elecciones, que claramente tiene la voluntad política y el derecho constitucional de ser reelecto, pero no va a ser obstáculo en caso de que sea otro u otra la protagonista que mejor nos represente en el marco del proceso electoral. Hay en la mirada del Presidente mucha generosidad de poner por encima el interés colectivo".

En referencia a la posibilidad de que la vicepresidenta Cristina Kirchner se postule, declaró: "Todas las encuestas indican la potencialidad electoral de Cristina, que está por encima del resto de los candidatos o los potencialmente candidatos en estas encuestas. Esto es claramente así".as. Esto es claramente así”.

También analizó los tiempos electorales en que últimamente el peronismo-kirchnerismo definió sus candidaturas. "Son procesos y etapas distintas, pero cuando Cristina anunció la candidatura de Alberto Fernández fue el 18 de mayo, o sea, dentro de tres meses; y la fórmula Scioli-Zannini, en 2015, se anunció el 17 de junio. Uno me podrá decir: ‘Es poco tiempo’, pero la verdad es que es un montón de tiempo".

"No hay que darle demasiada rienda a la ansiedad. Los procesos políticos tienen etapas. Habrá un candidato, habrá dos. Y si hay un candidato que sobresale por sobre el resto, seguramente se podrá sintetizar en él. Si no hay nadie, creo que es un error tratar de sintetizar en alguien que no lo hace naturalmente. Eso genera incomodidades y frustraciones, y ahí lo mejor sería llevar adelante unas PASO", concluyó el funcionario.