"Ahorrá como yo te digo pero no como yo lo hago": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada por A24

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió al "super cepo" y los dichos de Alberto Fernández en contra da ahorrar en dólares. "Ahorrá como yo te digo, pero no como yo lo hago", señaló el conductor, al tiempo que advirtió que gran parte del Gabinete nacional cuenta con ahorros en esta moneda extranjera.

"Es impresionante cómo hemos naturalizado una devaluación de nuestra moneda del 35% en un día. Todo sigue igual, como si nada hubiera pasado. No deja de asombrar la mansedumbre que tenemos para aceptar que nuestro dinero vale cada vez menos. Vos hoy necesitás 650% más pesos que en marzo de 2018 para comprar el mismo bien en dólares".

"Otra vez, lo único que hemos recibido es un reto presidencial, de que los dólares no son para guardar sino para producir. Es curioso porque casi todo su Gabinete lo hace. Conclusión: ahorrá como yo te digo, pero no como yo lo hago. No está mal que los funcionarios ahorren en dólares. No somos nadie para decirles cómo tienen que cuidar su plata, el problema es que ellos nos exigen ahorrar en una moneda que no vale nada".

"El verdadero problema de fondo no es el dólar sino el peso. Argentina tiene una crisis moral porque nuestros políticos viven diciendo que van a hacer una cosa y después hacen otra. La palabra perdió valor y da lo mismo decir cualquier cosa, total después no se cumple".

"En Argentina el peso no es lo único devaluado, también está devaluada la palabra presidencial y la confianza. Nos mintieron tanto que ya no creemos. Lo mismo pasó con Macri, se candó de prometer que iba a bajar la inflación y se fue con más de 50 puntos de aumento de precios. Por eso te digo, nos cuesta creer en el peso porque nos cuesta creer en el país porque nos viven mintiendo".

"Lo más interesante de todo, o lo más triste, es que pese a ser mano de obra barata en el mundo estamos penúltimos en el ranking mundial de competitividad de la escuela de negocios de Suiza 'IMD'. Nuestro salario promedio es de USD 350, mucho menos que cualquier país de la región, pero aún así las empresas se van porque la Argentina está llena de trampas. Ojalá algún día entendamos que el problema más grave que tenemos en nuestro país es la mentira".