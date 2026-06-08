Después del dato de CABA, el Gobierno espera que la inflación de mayo ronde el 2%

El relevamiento del Banco Central y la inflación de CABA

La inflación que proyecta el relevamiento realizado por el Banco Central (REM) y el de CABA sirven de antecedente para el Gobierno.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, anticipa que la inflación del quinto mes de 2026 habría estado en 2,3% y espera que la inflación interanual alcance a fin de año 30,5%.

En la misma línea, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró una suba de 2,1% durante mayo, de acuerdo con los datos oficiales publicados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con este resultado, la variación acumulada en lo que va del año en la Ciudad, alcanzó 14,0%, mientras que la medición interanual llegó a 33,1%. La cifra supone una desaceleración frente al 2,5% que había marcado en abril y el pico de 3,0% que había alcanzado en marzo.

Según el informe oficial de la Ciudad, los sectores que tuvieron mayor incidencia en el índice general fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas, Vivienda, Salud y Educación, que en conjunto explicaron casi el 65% de la inflación mensual.

El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas lideró las subas con un incremento de 2,8%, impulsado principalmente por el aumento de las verduras, tubérculos y legumbres, que treparon 14,5%.

También incidieron los aumentos en lácteos y huevos (3,7%) y panificados (2,6%), aunque la caída de 3,4% en frutas ayudó a moderar el resultado final.

Por su parte, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba de 2,2%, impulsada por los aumentos en alquileres, expensas y tarifas de agua.

La celebración de Milei

Tras la difusión de las cifras, el presidente Javier Milei celebró el resultado con un mensaje en redes sociales.

Milei reposteó un mensaje de una cuenta de un usuario en X, donde cuestionó a la oposición y señaló que "se retoma el camino descendente de la inflación", al poner como antecedente el 2,1% de IPC que registró en CABA en mayo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TommyShelby_30/status/2064029030173589827?s=20&partner=&hide_thread=false Que no vean estos los Kukas que se infartan.



Se retoma el camino descendente de la inflación. pic.twitter.com/KdgeNcmRpH — SheIby (@TommyShelby_30) June 8, 2026

En otro mensaje en la misma red X, el presidente compartió un tuit donde se remarcaba que "bajó la inflación". "La inflación en la ciudad medida por Jorge Macri bajó del 2,5 % al 2,1% en mayo", indicaba la publicación para validar el proceso de desinflación proyectado por el Indec, ya que en ese caso el índice fue medido por un organismo oficial distinto al del Gobierno nacional.