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Rossana Almeyda rompió el silencio sobre su romance con Marcelo Tinelli y sorprendió con una frase contundente

Rossana Almeyda habló por primera vez ante las cámaras de PrimiciasYa sobre su relación con Marcelo Tinelli y dejó una frase tajante que no pasó desapercibida.

8 jun 2026, 17:49
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rossana almeyda y marcelo tinelli
rossana almeyda y marcelo tinelli
rossana almeyda y marcelo tinelli

Rossana Almeyda, la nueva novia de Marcelo Tinelli, eligió mantener la calma y la discreción en su primera aparición televisiva. En PrimiciasYa (América TV), la empresaria fue sorprendida por el cronista Oliver Quiroz mientras ingresaba a jugar al tenis y, lejos de mostrarse incómoda, respondió con cortesía pero sin dar demasiada información.

“Queremos saber cómo estás”, le preguntó el periodista. “No se puede estar acá, estoy bien, gracias”, contestó con una sonrisa breve. Luego, agregó: “Por favor, hablen con él. Él feliz los atiende. Yo no, yo estoy jugando. En algún momento, pero hoy no”. Y remarcó: “Hablen con Marce, él les da la nota”.

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En el estudio, Marina Calabró destacó el valor de esas imágenes: “Es la primera imagen con movimiento, más allá de alguna foto y de su propio Instagram”. La periodista opinó que Almeyda parece seguir un camino de bajo perfil, similar al que en su momento adoptó Paula Robles.

Luis Ventura, por su parte, aportó una mirada más crítica: “Pero no nos olvidemos que Marcelo, en el fondo, más allá de su imagen popular, no deja de ser un gran divo. Y cuando tenés figuras al lado que te quitan protagonismo, visibilidad, hay que ver si no molesta”.

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Cuál fue el verdadero motivo de la separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

En Sálvese quien pueda (América TV), Majo Martino lanzó una revelación que encendió el debate sobre la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

“Milett le agarró el teléfono a Marcelo y se lo revisó”, relató la panelista. De inmediato, Yanina Latorre reaccionó con firmeza: “Eso no se hace igual”, dejando clara su postura frente a la situación.

Martino amplió la información con más detalles: “Y se lo revisó. El que busca, encuentra. Y le encontró mensajes picantes con otra mujer, charlas subidas de tono”. Cuando Latorre quiso saber si se trataba de Rossana Almeyda, actual pareja del conductor, la respuesta fue categórica: “No, no”.

La charla se enriqueció con el aporte de Ximena Capristo, quien sumó su propia versión: “A mí me comentaron del entorno de Marcelo que cada nota o cada cosa que alguien decía en televisión de Marcelo, ella le mandaba el recorte y decía: ‘¿Esta por qué lo dice? ¿Ella por qué lo dice?’ Tóxica”.

Finalmente, Pía Shaw cerró la discusión con una frase que reforzó la teoría: “Milett le encontró mensajes con una conocida”.

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