Rossana Almeyda rompió el silencio sobre su romance con Marcelo Tinelli y sorprendió con una frase contundente

Cuál fue el verdadero motivo de la separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa
En Sálvese quien pueda (América TV), Majo Martino lanzó una revelación que encendió el debate sobre la ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.
“Milett le agarró el teléfono a Marcelo y se lo revisó”, relató la panelista. De inmediato, Yanina Latorre reaccionó con firmeza: “Eso no se hace igual”, dejando clara su postura frente a la situación.
Martino amplió la información con más detalles: “Y se lo revisó. El que busca, encuentra. Y le encontró mensajes picantes con otra mujer, charlas subidas de tono”. Cuando Latorre quiso saber si se trataba de Rossana Almeyda, actual pareja del conductor, la respuesta fue categórica: “No, no”.
La charla se enriqueció con el aporte de Ximena Capristo, quien sumó su propia versión: “A mí me comentaron del entorno de Marcelo que cada nota o cada cosa que alguien decía en televisión de Marcelo, ella le mandaba el recorte y decía: ‘¿Esta por qué lo dice? ¿Ella por qué lo dice?’ Tóxica”.
Finalmente, Pía Shaw cerró la discusión con una frase que reforzó la teoría: “Milett le encontró mensajes con una conocida”.