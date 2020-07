"Alberto cree que lo que falla es la comunicación, pero creo que falla la política", dijo Asís

Jorge Asís en Animales Sueltos, por América.

Jorge Asís, en Animales Sueltos con Luis Novaresio, analizó la realidad política en el marco de cuarentena estricta en el AMBA por la pandemia y señaló: "Alberto cree que lo que falla es la comunicación, pero creo que falla la política".

"Berni hace política, es peronista y militar, y el peronismo tiene mucho que ver con el oficio de un militar. Espacio que ve, te lo ocupa, quiere ser gobernador y es uno de los pocos fenómenos políticos de la última etapa. El problema que tiene el Gobierno nacional es que hubiera querido tener un comunicador como Berni. Alberto cree que lo que falla es la comunicación, pero creo que falla la política. El cargo muchas veces lo define el individuo, si lo ponés a Berni como secretario de Culto, la religión será un tema fundamental. A él le preocupan los episodios de violencia y tal vez el encierro compulsivo de este estado protector de sitio puede terminar mal. La cuarentena como herramienta está agotada, casi parecer ser una manera de gobernar".

"No hay nada que la comunicación te pueda mejorar, acá hay un intento de destrucción del adversario, pero en tanto no se resuelven los problemas caen en el mismo error que cayó el macrismo con la Dra. Una catarata de fecalidad contra el otro todos los días. Es lo mismo que ocurre en las emisiones y medios que están a favor de Macri que siguen como si la elección no hubiera ocurrido. Si nosotros somos enemigos y cuando estoy bien lo que quiero es destruirte tengo que demostrar que soy mejor que vos y que resuelvo los problemas. La política argentina hoy se extiende en una línea con dos vértices, en cada uno está Macri y la Dra. En los años del macrismo se desperdiciaron años en destruir a la Dra, ella desde la destrucción hilvanó un poquito, hizo política y otra vez la tenés ahí, decide, y ocupa lugares porque ganó".

Me cuesta tomarme en serio (la causa de espionaje ilegal). Pensar que (Susana) Martinengo maneja la inteligencia del macrismo es lo miso que me hagas creer que D'Elía y Esteche manejaban la relación con Irán. Si a ella le tienen que llevar información para Macri los tengo que desechar por ineptos. No es un operativo venganza, aunque veo venganza en sectores que tienen su propia batalla y van por Macri, pero si el objetivo es tumbarlo tenés que buscarle otras cosas más sólidas. Y a la Dra, que es serpiente (en el horóscopo chino), lo pero que le podés hacer es humillarla".

"En Vicentin hay que confiar en el gobernador Perotti que tiene muy bien perfilado el tema. Según mi información, antes de que empezara todo, los directivos de Vicentin le pidieron al Gobernador que interviniera, pero después salieron con urgencia a comunicar lo que no tenían que comunicar. Me parece una errónea interpretación del antidoctorismo el suponer que tenés que diferenciar a Albero de la Dra. La fuente del poder es directamente ella y el primero que se da cuenta es Alberto. Si escuchaste el diálogo de Alberto con Lula, Alberto como Presidente cometió los máximos errores geopolíticos de política internacional en una oración, generó toda una situación que felizmente los medios de comunicación no lo tomaron como debían. Si vos querés llevarme a todo lo que superficialmente la oposición cree, los veo equivocadísimos porque creen que el objetivo es ir a Venezuela y eso es un disparate".

"Lo de la separación de Mendoza me parece que fue una provocación mediática, lo que están peleando es plata por una obra fundamental para Mendoza y en eso están todos juntos, pero ahí hay una relación litigiosa con otras provincias. Cuando en la Argentina empiezan con cuestiones ambientales la traducción es va para el escritorio. Macri se preparó para ser el candidato de los impresentables del peronismo, pero fue muy bien acompañado y asesorado y el salto lo dio con los radicales; y entre los radicales y los conservadores que supuestamente representa Macri, para los radicales hay problemas de fondo cultural. Saben que entre Macri y la Dra. se pasaron los últimos 15 años de la política argentina. Fijate, la síntesis de la proposición electoral del 2019 fue o ganan los corruptos o los inútiles, y la gente quiso a los corruptos".

"La cuarentena esta agotada desde hace 30 días por lo menos, se va a tener que convivir con la peste con todos los recaudos. Me parece que se equivocan los que creen que la cosa va a ser distinta, para algunos países va a ser peor, como la Argentina, y si va para abajo va a costar levantarla. No temo al final de la Argentina. Alberto va a arreglar la cuestión de la deuda, se va a firmar en 56 centavos y lo van a anunciar, si pagaremos, o no, depende de muchas cosas. Puede ser un golcito si más o menos se sale de esto con un poco de inteligencia, pero el gobierno tendrá que encarrillarse, porque entre la negociación de la deuda y el encierro compulsivo se les llevó la gestión".