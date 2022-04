Alberto Fernández aún no recupera el control de la calle y los piqueteros reclamarán más planes sociales

El gobierno de Alberto Fernández no logra recuperar el control de la calle y apaciguar el conflicto social. Teme que el conurbano se torne explosivo por el aumento descontrolado de la inflación. Pese a la tregua de este jueves, las organizaciones sociales y piqueteras continuarán con el reclamo de aumento de planes sociales, que el Gobierno no cederá, y el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta insistirá con que se les quite los planes a quienes corten las calles de la Ciudad.