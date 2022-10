Alberto Fernández, CGT, La Cámpora, Macri y Larreta: fin de semana largo cruzado por peleas internas en todos los frentes

Mientras tanto, en el gabinete teclean los ministros Elízabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Género y Diversidad), Claudio Moroni (Trabajo) y Juan Zabaleta (Desarrollo Social). Todo en el Gobierno parece efímero y volátil. Hay poca actividad en la Casa Rosada, como si el poder estuviera en otra parte.

Gómez Alcorta viajó a Olivos y se abren conflictos en todos los frentes

Gómez Alcorta ayer estuvo en Olivos con el Presidente y presentó la renuncia por el conflicto mapuche: denunció al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por "violaciones a los derechos humanos" de siete mujeres detenidas. Su renuncia fue confirmada por Presidencia en la mañana del viernes.

El fin de semana largo será cruzado por peleas internas en todos los frentes, además del peronismo del Frente de Todos, donde el sindicalismo de la CGT y La Cámpora le picaron el boleto al ministro de Economía, Sergio Massa, aunque la central obrera no lo atacará en público.

Macri le marcó el terreno a Larreta, que no quiere pelear

En el PRO, el ex presidente Mauricio Macri le marcó el terreno al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Dijo que apoyará en 2023 al candidato presidencial que “garantice el verdadero cambio”.

El larretismo y dirigentes independientes sospechan que Macri podría favorecer así a los “halcones”, es decir a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, pero en Uspallata confían en que Macri terminará abrazando a Larreta, que está identificado como “paloma” porque sostiene el consenso que considera necesario para “garantizar el cambio”. En un desafío a Macri, Larreta dijo que "al candidato lo elegirá la gente en las PASO".

17 de Octubre en Tucumán, La Matanza, Obras Sanitarias y Plaza de Mayo

El cruce de internas en el oficialismo es abrumador. Alberto Fernández irá a Tucumán para celebrar el 17 de Octubre con el jefe del Gabinete, Juan Manzur, gobernador de la provincia en uso de licencia. Todavía no fue confirmado oficialmente pero es la posibilidad más concreta. El sindicalismo de Pablo Moyano y la Corriente Federal irá con La Cámpora a la Plaza de Mayo. Primer cisma evidente.

Los movimientos sociales oficialistas, como el Evita, encabezado por Emilio Pérsico, secretario de Economía Social, encabezarán un “Cabildo Abierto” con la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) en La Matanza. El Movimiento Evita de Tucumán estaría acompañando a Alberto Fernández, a quien responden.

La CGT que conducen Héctor Daer (salud) y Carlos Acuña (estacioneros) convocaron a un acto en el estadio cerrado de Obras Sanitarias que encerrará un mensaje hacia el Gobierno. Se conformará la Mesa Nacional del Sindicalismo Peronista, para presionar por cargos ejecutivos y legislativos.

Adiós a las 62 Organizaciones, y pelea de la CGT por los cargos y el poder

La CGT dejará en el olvido a las 62 Organizaciones, que era el brazo político del sindicalismo. “Será la expresión del movimiento obrero para trabajar por cargos legislativos y ejecutivos a nivel nacional, provincial y municipal”, dijo a A24.com uno de los popes de los “gordos” de la CGT. “No queremos ser más el furgón de cola de la política”, señaló.

Si bien no lo dirán en público, Daer, Acuña, Gerardo Martínez (construcción), José Luis Lingieri (obras sanitarias), Armando Cavalieri (comercio) y Andres Rodríguez (estatales), están furiosos con el Presidente y con Sergio Massa. Señalan que el ministro de Economía no le encuentra la solución a la inflación y el atraso salarial, tema que más les preocupa.

Se desató la puja distributiva a pleno. También cuestionan en la intimidad al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aunque en público mantienen su apoyo. El interminable conflicto con el sindicato del neumático de Alejandro Crespo (Sutna), donde intervino Pablo Moyano (camioneros), dejó herido de muerte al ministro, que pende de un hilo, aunque mantiene apoyo del Presidente.

La CGT protesta, pero no patea el tablero y critica a La Cámpora

“La CGT defiende a Moroni y a Massa porque no hay otras alternativas. ¿Si caen ellos, quién viene? Hoy no hay que esmerilarlos más. Pero estos loquitos los desgastan y no tienen reemplazantes. ¿A quién pondría Cristina?”, dijo un sindicalista veterano en referencia a La Cámpora.

Cayeron mal en la CGT y en el Gobierno las críticas a Massa del diputado Máximo Kirchner, precedidas por un tuit de Cristina Kirchner. El descontrol de la inflación del 7% en agosto que se repetiría en septiembre y la suba de la indigencia a 8,8% desataron la nueva fragmentación del Frente de Todos.

Se rompió la tregua entre Alberto Fernández y La Cámpora, que se había inaugurado tras el alegato de Diego Luciani y el atentado a Cristina Kirchner. El ministro de Desarrollo Humano bonaerense, Andres “Cuervo” Larroque, comenzó a bombardear a Moroni con su “déficit de gestión”. Representa a La Cámpora que va por la cabeza del titular de Trabajo. Larroque expresa la voz de Cristina Kirchner.

Las declaraciones de Moroni que no le perdonan

La Campora y Cristina no le perdonan a Moroni que haya dicho en la Cámara de Diputados el miércoles último que “es difícil recuperar los salarios cuando la inflación es tan alta”. “Eso cayó pésimo, no puede decir eso si nuestra bandera es que siempre los salarios le tienen que ganar a la inflación. Es básico”, dijo un funcionario camporista.

Y anticipó nuevas embestidas. Tal vez por eso, Larroque también pidió eliminar las PASO. No es que tenga esa bandera, pero La Campora quiere incomodar al Presidente y a la CGT, que acordaron mantenerlas. En Diputados, el Frente de Todos no tiene los números para suspenderlas, porque al menos 8 diputados las quieren defender.

La CGT bate tambores de guerra contra el kirchnerismo y también le quiere marcar el terreno al Presidente. “Ellos, La Cámpora y Alberto, arman las listas y se acomodan. Ahora nosotros vamos a influir con la nueva Mesa Sindical Peronista”, dijo un dirigente de peso de la CGT. Confió que existe furia contra Pablo Moyano y sus métodos extorsivos de reclamar aumentos salariales.

La Plaza de Mayo, donde estará el oficialismo disidente

“Que ellos vayan a la Plaza de Mayo, Moyano amenaza con pedir aumentos de 131% y después se van con la CTA y la Corriente Federal, que haga lo que quiera, no tiene claridad en su postura”, dijo un líder cegetista indignado.

Moyano convocó a la Plaza de Mayo para el 17 de Octubre, junto con la CTA de Hugo Yasky, el estatal Hugo “Cachorro” Godoy (ATE), Mario “Paco” Manrique (Smata), Roberto Baradel (Suteba) y la Corriente Federal que lidera el bancario Sergio Palazzo, todos ellos identificados como el sindicalismo K.

En la Casa Rosada, cerca del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, aseguraron que La Cámpora no tiene definido si irá a Plaza de Mayo, pero admitió que la afinidad está con Palazzo, Yasky y Moyano. “Nuestra pertenencia está allí y no con los Gordos, ni con Moroni, que ya está demasiado desgastado”, dijo un funcionario K.

Un funcionario albertista dijo en cambio que La Campora no va a movilizar a Plaza de Mayo y que todo quedaría en manos de Moyano y sus aliados. Todo eso se está cocinando en el Instituto Patria.

Wado de Pedro hace equilibrio entre los gobernadores y Alberto Fernández

Por ahora Wado de Pedro no habla de las PASO, aunque en forma sutil las defiende, porque ya comenzó a gestionar el cronograma electoral que contemplan las primarias. En rigor, al kirchnerismo, al igual que al Movimiento Evita y otros sectores, les convienen las primarias porque les sirven para dirimir cargos contra los gobernadores e intendentes. “Si no estuvieran las PASO no podemos negociar cargos en las listas”, dicen.

Pero La Campora también presiona por la inflación, la economía, y ahora arremeterá por el bono para sectores vulnerables del dólar soja, que en la agenda de Massa todavía no está como prioridad. En ese sentido, reapareció Juan Grabois, del movimiento de Trabajadores Excluidos, como ariete para reclamos extremos del kirchnerismo.

Macri marcó la cancha a Rodríguez Larreta, que lo quiere enfrentar

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reúne en La Matanza con miras a las elecciones presidenciales de 2023 (Foto: Telam).

La contienda interna en Juntos por el Cambio parece juego de niños al lado del Frente de Todos. Sin embargo, Macri puso un factor de tensión extrema cuando dijo que “respaldará a quien garantice el cambio en 2023”. Pareció un guiño a Patricia Bullrich, que aparece más extrema en los cambios que Rodríguez Larreta, a simple vista.

Macri venía de una dura embestida de Facundo Manes, que lo acusó de hacer espionaje ilegal y fue reprendido por un comunicado de la propia UCR que planteó el riesgo de una ruptura.

Patricia Bullrich tiene casi cerrada una fórmula con Alfredo Cornejo, de la UCR. Rodríguez Larreta tiene buena relación con Martín Lousteau. Cornejo visitó con frecuencia la quinta de Macri. Lousteau no comulga con Macri.

Patricia Bullrich lanzará el 11 de octubre la Mesa Sindical Soberana Patricia Bullrich Presidente 2023. Dos días después hará un acto de desembarco en Mar del Plata para lanzar el “bullrichismo” en la provincia.

El larretismo considera que Macri quiere ser el elector

En el larretismo, aseguran que Macri terminará apoyando al jefe de la Ciudad, Rodriguez Larreta. “Hace lo mismo que hizo cuando tenía que definir un candidato en la Ciudad: dejó jugar a Gabriela Michetti y a Horacio, y se definió por Horacio”, señalan en la sede porteña de Uspallata.

“Horacio cree que al final del camino estarán todos juntos apoyando su candidatura porque confía que las PASO lo van a mostrar como el líder. Por eso quiere las paso, incluso contra Macri si se quiere presentar”, dijo un ladero de Rodriguez Larreta. Macri tiene casi definido que no jugará por la presidencia, pero quiere ser el gran elector, el jefe político, así como lo fue Raúl Alfonsín del radicalismo por varios años.

“Mauricio quiere ser el gran elector en la interna del PRO y está jugando su posicionamiento. Para Horacio, no cambia nada, va a competir contra quien sea y la gente es la que va a decidir al candidato”, dicen en las filas del jefe de gobierno, que dijo ayer que “el candidato lo definirá la gente”.