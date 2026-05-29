¿Hay Superclásico internacional? Cuándo y cómo podrían cruzarse River y Boca en la Copa Sudamericana

Qué debe pasar primero para que haya un Superclásico en la Copa Sudamericana

Para que el cruce más importante del fútbol argentino tenga su correlato en el certamen continental, el conjunto de la Ribera está obligado a reponerse deportivamente de inmediato. Lo primero que debe pasar para que haya un cruce entre los dos colosos del fútbol argentino es que el equipo de La Ribera supere su mano a mano frente a los chilenos, ya que se medirá ante O'Higgins en la llave de playoffs.

La agenda logística para esta serie ya está estipulada de manera oficial por el calendario de la Conmebol: la ida se jugará en la Bombonera, entre el martes 21 y el jueves 23 de julio (inmediatamente después del Mundial), mientras que la vuelta se jugará en terreno rival a la semana siguiente, del 27 al 29/7.

Cómo y a qué hora es el sorteo de la Copa Sudamericana

Las coordenadas del cuadro final quedarán decretadas en los escritorios de la confederación antes de que ruede la pelota. Este viernes, a partir de las 12 del mediodía en la sede de Conmebol en Luque, Paraguay, se sorteará el cuadro de octavos de final de la Copa Sudamericana.

En esa ceremonia, River conocerá cuáles serán sus dos potenciales rivales y, por cómo queden armadas las llaves, estará definido cuándo podría cruzarse con Boca. El reglamento ampara que, una vez superada la instancia de playoffs por parte del Xeneize, de octavos en adelante, podría ser en cualquier instancia.

Dónde se jugaría la definición en caso de un cruce entre River y Boca

La gran cosecha de puntos del conjunto de Núñez durante la ronda inicial le otorgará una ventaja de localía sustancial para afrontar los mano a mano en el segundo semestre del año. Por haber terminado segundo entre los primeros de la fase de grupos, el Millonario definirá como local todos los cruces a los que acceda, salvo que le toque ante Botafogo, que fue el mejor.

En consecuencia, si llegase a darse un Superclásico, la ida se jugaría en la Bombonera; y la vuelta, en el Monumental. De concretarse, sería la segunda vez que se encontrarían en este certamen: la primera fue en la edición 2014, cuando el entonces equipo de Marcelo Gallardo se impuso en semifinales y luego salió campeón al vencer a Atlético Nacional.

Quiénes son los posibles rivales de River en los octavos de final

A la espera del sorteo del mediodía, River tiene la certeza de que se enfrentará al ganador del cruce entre uno de los segundos de la fase de grupos de la Sudamericana contra un tercero de la misma instancia en la Libertadores. Estos emparejamientos predefinidos por el reglamento son: