Rocío Robles reveló detalles íntimos de su relación con Adrián Suar y sorprendió a todos

Finalmente, decidió aceptar la invitación y fue a ver “Felicidades”, la obra que luego tuvo su adaptación al cine. “Fui al teatro y ahí empezó todo”, afirmó, y precisó que ese momento ocurrió hace “unos dos añitos”, bastante antes de blanquear la relación.

En aquella primera salida no estuvo sola, ya que asistió junto a Giuliano Fessia. Tras la función, la noche siguió con una cena organizada por el propio Suar: “Él nos dijo ‘Vamos a comer. Elijan ustedes el restaurante’”.

De ese modo, entre mensajes inesperados, una salida al teatro y una cena compartida, comenzó una historia que con el tiempo terminó consolidándose como una de las más comentadas del ambiente artístico.

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La reveladora declaración de Fabián Mazzei sobre el conflicto entre Araceli González y Adrián Suar

Semanas después del episodio que tuvo a Araceli González como protagonista en la mesa de Mirtha Legrand, donde se quebró al recordar su separación de Adrián Suar, Fabián Mazzei decidió dar su versión y no esquivar la polémica.

Invitado a Intrusos (América TV), el actor reconstruyó el detrás de escena de su reacción pública y dejó en claro que actuó desde lo emocional. “Se me salió la chaveta. No me gusta cuando dicen bolude.. por no decir otra cosa. Entonces ahí sí tengo que decir mi verdad y la que creo yo”, lanzó sin filtro, al explicar por qué salió a defender a su pareja.

Lejos de bajarle el tono, Mazzei fue más allá y dejó una advertencia implícita sobre cómo se manejan ciertas versiones en el ambiente. “En este medio es así, nos conocemos mucho. Cuando hay alguien que habla y vos sabés que tiene todo un veraz atrás... Entonces mejor cuidate porque se me puede saltar la chaveta más y me voy de boca”, sostuvo, marcando su postura frente a quienes cuestionaron a González.

Consultado por Daniel Ambrosino sobre qué fue lo que más le dolió de todo lo que se dijo, el actor no dudó en señalar el límite que, para él, se cruzó. “Que hayan dicho que Araceli era una falsa hipócrita. Un nene de pecho dijo eso y se comió un bife”, disparó, visiblemente molesto.

En ese sentido, también dejó entrever el costado más íntimo del episodio y por qué lo afectó tanto. “Me conmovió porque sé por todo lo que pasó ella y lo que sufrió en su momento. Yo sé muy bien por qué. Si ves la nota te das cuenta que habla de su historia y ahí ella se aflojó ”, explicó, dando contexto a la emoción que mostró la actriz en televisión.

Además, remarcó que ese momento llegó en medio de días difíciles para González: “Pensa que venía de dos días que le estaban dando. No tiene por qué avergonzarse ni nada, al contrario, se sintió mal”.

Por último, Mazzei reveló un detalle que sumó tensión al episodio: la actriz había pedido que ese fragmento no saliera al aire. Sin embargo, no fue escuchada. “La televisión es eso. En el programa de Pergolini se dieron cuenta que habían dicho algo, un chiste, y lo sacaron solitos. Acá fue un pedido de ella y era cantado que no lo iban a hacer y pasó eso”, concluyó, resignado.

Así, entre enojo, defensa y exposición mediática, el actor dejó en claro que no piensa quedarse callado cuando se trata de su pareja.