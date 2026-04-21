Ricardo Biasotti descolocó a Amalia Granata con un comentario en LAM: "Tendríamos que haber tenido..."

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Qué dijo Amalia Granata de Andrea del Boca

El ingreso de Andrea del Boca a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) en febrero generó reacciones en el mundo mediático. Una de las voces más contundentes fue la de Amalia Granata, expareja de Ricardo Biassoti, quien no dudó en expresar su postura en distintos programas de televisión, dejando en claro que su mirada sobre la actriz está atravesada por su historia personal.

En aquel momento, Granata pasó por A la Barbarossa y fue directa al referirse a Del Boca: “No la quiero nada a esta mujer. Ha hecho mucho daño ”.

Más tarde, en DDM (América TV), redobló la apuesta al opinar sobre el presente televisivo de la actriz y su decisión de participar en el reality. Ante la consulta de la cronista sobre su reacción al enterarse de la noticia, respondió: “Dije: 'Qué triste'. Llegar a ser una estrella de la televisión argentina y mundial y terminar en la casa de Gran Hermano. Tristísimo”.

“Es que ya se perjudicó sola inventando todo lo que inventó sobre el padre de su hija. Y después todo lo que hizo con el tema de los fondos públicos en su novela. Más allá de que haya salido absuelta, los fondos públicos existieron y se financió una novela que nunca salió al aire a través de una universidad. Me parece que su carrera se la arruinó ella sola”, expresó al ser consultada sobre el impacto que esta participación podría tener en la trayectoria de Del Boca.

Lejos de quedarse en una crítica general, Amalia profundizó en los motivos personales que la llevan a sostener esa postura, vinculados a su relación con Biasotti y a lo que, según ella, vivió el empresario durante años: "Fui pareja de Ricardo, hoy soy muy amiga de él, y sé lo que sufrió por las mentiras y por lo siniestra que ella fue con su hija al prohibirle no solo ver a su padre y tener un vínculo sano, sino al inventar que su padre había abusado de su hija y llenarle la cabeza hasta el punto de hacerle creer a su hija que eso había sucedido. La Justicia cuando le hizo las pericias a la chica dictaminó que no existió abuso y que el supuesto abuso que ella relataba era producto de vivencias implantadas por la madre, o sea, no existió abuso”.

“Ella le metía cosas en la cabeza y la chica inventó un relato que la madre le había dicho, patético, tristísimo, de una mujer absolutamente mala y siniestra. Ricardo se tuvo que aguantar muchos años escuchando a gente en la televisión, acusándolo, diciéndole que era el abusador. Y ahora que esta siniestra, entra a una casa y seguramente va a salir todo este tema y ella se victimiza, que actúa, llora, es una mentira, porque su vida es una mentira, y la verdad que le debe romper bastante”, apuntó con dureza contra el accionar de la actriz y el impacto público que tuvo el caso a lo largo del tiempo.

Por último, la diputada también se refirió a las versiones que circulan sobre un supuesto acuerdo que involucraría a la hija de la actriz dentro del universo del programa, deslizando su opinión al respecto: “Y sí, obviamente, hizo un combo. A mí me pareció más digno que entre la hija a la casa de Gran Hermano y no esta señora, pero bueno, sí, hizo ese combo. Está bien, le estará buscando laburo a la hija. En los medios, qué sé yo, no sé”.