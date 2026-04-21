Qué dijo Nicole Neumann tras la nueva versión de separación con Manu Urcera

En medio de una nueva versión sobre su separación, Nicole Neumann habló en exclusiva con Primicias Ya y salió al cruce de los rumores que la vinculan en una crisis con Manu Urcera, a poco más de dos años de haberse unido en matrimonio.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Nicole Neumann habló con Primicias Ya y se refirió a los rumores de crisis con Manu Urcera, tras una nueva versión que volvió a instalar dudas sobre la continuidad de la pareja.
En medio de una nueva versión sobre su separación, Nicole Neumann habló en exclusiva con Primicias Ya y salió al cruce de los rumores que la vinculan en una crisis con Manu Urcera, a poco más de dos años de haberse unido en matrimonio.
El tema volvió a cobrar fuerza este martes en Intrusos (América TV), donde contaron una fuerte versión que generó impacto y repercusión. No se trata de un dato aislado, ya que en el último mes había circulado otra versión similar, lo que alimenta las dudas y mantiene la mirada puesta sobre la pareja.
Frente a esto, Nicole Neumann fue consultada por Primicias Ya y no dudó en responder, desmintiendo categóricamente la separación.
Incluso, cuando se le preguntó puntualmente por la convivencia con el piloto, la modelo respondió con una mezcla de ironía y contundencia: “Sí, claro que vivimos juntos, somos un matrimonio común y corriente, ponele… jaja”.
Cabe recordar que, semanas atrás, cuando salió a la luz el primer rumor de separación, Urcera compartió una historia de Instagram junto a Nicole desde un gimnasio, gesto que fue interpretado como un intento de desactivar la información de quiebre que circulaba en ese momento.
Así las cosas, mientras las versiones se repiten y resurgen, la palabra de la propia Nicole busca ponerle un freno a los trascendidos.
Semanas atrás, en medio de la preocupación por la internación de Allegra Cubero, surgió una versión que volvió a encender la interna familiar. Según trascendió, Fabián Cubero habría tenido una reacción de destrato hacia Manu Urcera, marido de Nicole Neumann, a raíz de un regalo que el piloto le hizo a la menor.
Todo comenzó cuando la modelo apuntó contra Mica Viciconte al sugerir que el vínculo con sus tres hijas no sería el mejor, lo que desató una nueva polémica. Sus dichos generaron fuertes repercusiones, tanto en los medios como en redes sociales, donde el tema se instaló con fuerza.
A raíz de estas declaraciones, decidió salir a responder públicamente y fue tajante: negó esas versiones, defendió a su pareja y acusó a su ex de instalar un relato que, según su mirada, no refleja la realidad, incluso llegando a calificar su actitud como contradictoria.
Pero lo que más llamó la atención fue lo que contó Yanina Latorre en SQP (América TV). Según explicó, todo se habría originado a partir de un gesto que el piloto de automovilismo tuvo con Allegra y que no habría caído bien en el exfutbolista: “Manu le mandó flores a la clínica, tengo las fotos ”.
Y luego describió la peculiar decisión de Poroto con ese regalo: “Ahí se suscitó una situación no agradable, porque Cubero cuando se estaban yendo de la clínica no la dejó llevarse las flores a la casa y le dijo ‘no que se las lleve tu mamá ’”.