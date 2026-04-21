Qué dijo Nicole Neumann tras la nueva versión de separación con Manu Urcera

Cabe recordar que, semanas atrás, cuando salió a la luz el primer rumor de separación, Urcera compartió una historia de Instagram junto a Nicole desde un gimnasio, gesto que fue interpretado como un intento de desactivar la información de quiebre que circulaba en ese momento.

Así las cosas, mientras las versiones se repiten y resurgen, la palabra de la propia Nicole busca ponerle un freno a los trascendidos.

Manu Urcera y Nicole Neumann

Por qué Fabián Cubero se enojó con el marido de Nicole Neumann mientras Allegra se encontraba internada

Semanas atrás, en medio de la preocupación por la internación de Allegra Cubero, surgió una versión que volvió a encender la interna familiar. Según trascendió, Fabián Cubero habría tenido una reacción de destrato hacia Manu Urcera, marido de Nicole Neumann, a raíz de un regalo que el piloto le hizo a la menor.

Todo comenzó cuando la modelo apuntó contra Mica Viciconte al sugerir que el vínculo con sus tres hijas no sería el mejor, lo que desató una nueva polémica. Sus dichos generaron fuertes repercusiones, tanto en los medios como en redes sociales, donde el tema se instaló con fuerza.

A raíz de estas declaraciones, decidió salir a responder públicamente y fue tajante: negó esas versiones, defendió a su pareja y acusó a su ex de instalar un relato que, según su mirada, no refleja la realidad, incluso llegando a calificar su actitud como contradictoria.

Pero lo que más llamó la atención fue lo que contó Yanina Latorre en SQP (América TV). Según explicó, todo se habría originado a partir de un gesto que el piloto de automovilismo tuvo con Allegra y que no habría caído bien en el exfutbolista: “Manu le mandó flores a la clínica, tengo las fotos ”.

Y luego describió la peculiar decisión de Poroto con ese regalo: “Ahí se suscitó una situación no agradable, porque Cubero cuando se estaban yendo de la clínica no la dejó llevarse las flores a la casa y le dijo ‘no que se las lleve tu mamá ’”.