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El incómodo recibimiento a Sol Abraham tras su regreso a Gran Hermano: el video

Sol Abraham volvió a Gran Hermano Generación Dorada tras su paso por La Casa de los Famosos, pero sus compañeros no la recibieron con demasiado entusiasmo. Mirá el momento.

22 abr 2026, 00:09
El incómodo recibimiento a Sol Abraham tras su regreso a Gran Hermano: el video
El incómodo recibimiento a Sol Abraham tras su regreso a Gran Hermano: el video

El incómodo recibimiento a Sol Abraham tras su regreso a Gran Hermano: el video

El regreso de Sol Abraham a Gran Hermano Generación Dorada agitó la dinámica dentro de la casa. Convertida en una de las figuras más comentadas del ciclo, volvió al juego tras su paso por la Casa de los Famosos (Telemundo) con una entrada cargada de actitud: look llamativo, seguridad en cada paso y una energía que contrastó con el clima que encontró.

Llegó la reina, bebé ”, gritó apenas cruzó la puerta. " ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron mientras yo no estuve?", expresó cuando notó que todo el patio estaba cercado y con carteles de prohibido. "Hola, ¿me extrañaron?", preguntó de forma irónica.

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Sin embargo, la reacción de sus compañeros no fue la que esperaba. Varias jugadoras optaron por mantenerse dentro de la casa y no salir a recibirla, generando un momento incómodo que marcó el tono del reencuentro. A pesar de eso, Abraham saludó a todos con entusiasmo, mientras intentaba ponerse al día con lo ocurrido durante su ausencia. En ese repaso, notó rápidamente algunas ausencias importantes y comenzó a reconstruir el mapa del juego.

Ya instalada nuevamente, también compartió detalles de su experiencia fuera del reality y de un episodio personal que vivió antes de ingresar al reality de Telemundo. "Me bajó la presión y me desmayé", confesó.

Claro que no perdió la oportunidad para tirarles un palito y exagerar: " Me amaron todos, a diferencia de acá. La pasé re bien. Tuve un romance de película. Después de Madonna, estoy yo".

Conocieron una versión distinta porque no fui jugadora y acá, juego”, respondió con firmeza, luego de que algunos de sus compañeros cuestionaran su cambio de actitud en comparación con lo que había mostrado previamente, dejando en claro que ahora apuesta a una estrategia diferente.

Además, se encontró con una casa atravesada por sanciones y restricciones que la sorprendieron, especialmente al enterarse de las limitaciones que afectaban la convivencia diaria, lo que sumó un nuevo factor de tensión en un escenario ya cargado.

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Cómo fue el ingreso de Sol de Gran Hermano a la Casa de los Famosos

En el marco de un intercambio entre realities, Sol Abraham desembarcó en México para incorporarse por una semana a La Casa de los Famosos (Telemundo), mientras en paralelo Fabio Agostini llegaba a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

Desde el primer momento, el recibimiento fue amable y cargado de interés por conocerla. Los participantes se mostraron abiertos, con una actitud curiosa y relajada que favoreció un inicio distendido dentro del juego, lejos de las fricciones habituales.

"Hola, ¿cómo están?", lanzó al ingresar, mientras del otro lado varios reaccionaban entre sorpresa y entusiasmo, atentos a cada uno de sus movimientos.

A medida que avanzaba el primer contacto, Sol no ocultó su asombro por el entorno y el estilo de sus nuevos compañeros. "¡Qué lookazos!", comentó, divertida, mientras trataba de adaptarse a la dinámica del lugar.

El momento tomó un giro especial cuando identificó un acento que le resultó cercano. "¿Argentino? Me muero", dijo, entre risas, evidenciando cierta complicidad inmediata.

Con ganas de integrarse rápido, no dudó en ir un paso más allá y pidió recorrer el lugar para familiarizarse con su nuevo espacio de convivencia: "¿Me la muestran?".

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