El incómodo recibimiento a Sol Abraham tras su regreso a Gran Hermano: el video

Claro que no perdió la oportunidad para tirarles un palito y exagerar: " Me amaron todos, a diferencia de acá. La pasé re bien. Tuve un romance de película. Después de Madonna, estoy yo".

“Conocieron una versión distinta porque no fui jugadora y acá, juego”, respondió con firmeza, luego de que algunos de sus compañeros cuestionaran su cambio de actitud en comparación con lo que había mostrado previamente, dejando en claro que ahora apuesta a una estrategia diferente.

Además, se encontró con una casa atravesada por sanciones y restricciones que la sorprendieron, especialmente al enterarse de las limitaciones que afectaban la convivencia diaria, lo que sumó un nuevo factor de tensión en un escenario ya cargado.

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Cómo fue el ingreso de Sol de Gran Hermano a la Casa de los Famosos

En el marco de un intercambio entre realities, Sol Abraham desembarcó en México para incorporarse por una semana a La Casa de los Famosos (Telemundo), mientras en paralelo Fabio Agostini llegaba a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

Desde el primer momento, el recibimiento fue amable y cargado de interés por conocerla. Los participantes se mostraron abiertos, con una actitud curiosa y relajada que favoreció un inicio distendido dentro del juego, lejos de las fricciones habituales.

"Hola, ¿cómo están?", lanzó al ingresar, mientras del otro lado varios reaccionaban entre sorpresa y entusiasmo, atentos a cada uno de sus movimientos.

A medida que avanzaba el primer contacto, Sol no ocultó su asombro por el entorno y el estilo de sus nuevos compañeros. "¡Qué lookazos!", comentó, divertida, mientras trataba de adaptarse a la dinámica del lugar.

El momento tomó un giro especial cuando identificó un acento que le resultó cercano. "¿Argentino? Me muero", dijo, entre risas, evidenciando cierta complicidad inmediata.

Con ganas de integrarse rápido, no dudó en ir un paso más allá y pidió recorrer el lugar para familiarizarse con su nuevo espacio de convivencia: "¿Me la muestran?".