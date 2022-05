Alberto Fernández insistió en subir las retenciones:  "Necesito que el Congreso entienda"

Sobre el mismo tema, el mandatario continuó: "Los dirigentes de la oposición fueron hace menos de un mes a hacer un tractorazo por el impuesto a la ganancia inesperado que solo la pagaban personas ricas. Sus votos son imprescindibles para hacer una modificación de esa naturaleza".

Alberto Fernández volvió a referirse a la interna en el Frente de Todos y le hizo un guiño a Cristina Kirchner

alberto fernández.jpg Críticas para Alberto Fernández por anunciar la normalización de las relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro (Foto: Archivo)

En torno a la interna del Frente de Todos, Fernández aseguró que no tiene "diferencias en cuestiones de fondo" con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y afirmó que sus verdaderos opositores son los dirigentes que "solo niegan derechos".

"Yo con Cristina si tengo que hablar, hablo. Mi problema no es Cristina, sino es ver que en el mundo crece una derecha que solo niega derechos. Mis opositores dicen por los canales de TV que hay que terminar con el aguinaldo, la indemnización por despido, parar las paritarias. Ahí están mis opositores, con ellos tengo que discutir y debatir", remarcó.

El mandatario, además. garantizó que todo el oficialismo comparte la mirada de "lo que la Argentina necesita". "Todos creemos en los caminos para resolver los problemas y he planteado mis posiciones públicamente cuando tuve que hacerlo. A mí me complicaría mucho ver que estamos yendo para lugares totalmente distintos. Estamos discutiendo el cómo hacer, no el qué hacer", detalló el jefe de Estado.

Alberto Fernández y su lectura del desánimo en la sociedad

Ante la consulta del desánimo en la sociedad, el jefe de Estado admitió: "Soy consciente de que debemos resolver un problema acuciante de los ingresos que tenemos en la Argentina". Además, ratificó el impacto de la pandemia en la economía local y mundial y cuestionó a la gestión de Mauricio Macri a la que calificó como "una Argentina sin Estado".

Con respecto a los índices de inflación, Fernández habló de la multicausalidad que la genera y advirtió que se trata de un problema que amerita una solución a largo plazo. "No se resuelve en cinco minutos, como dijo Macri. No es así", concluyó.