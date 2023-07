Alberto Fernández lanzó una dura crítica contra los créditos UVA: "Esto no es una..."

“Hemos sido el gobierno que más dinero y recurso destinó al interior de la Patria”, dijo el mandatario en un acto en Catamarca, donde entregó 90 viviendas y agregó: “No son créditos UVA, son créditos accesibles para la gente. Lo hicimos convencidos porque el mercado no las hace, porque no ganan plata. Esto no es una dádiva ”.