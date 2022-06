Alberto Fernández respaldó a las organizaciones sociales tras las fuertes críticas de Cristina Kirchner

El mandatario encabezó el lanzamiento del III Foro Mundial de Derechos Humanos que se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 2023. El encuentro se realizó en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada y participaron también la directora del CIPDH-Unesco, Fernanda Gil Lozano, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti.

Tras los dichos de Cristina, Alberto Fernández respaldó a las organizaciones sociales

organizaciones-sociales_el_presidente_alberto_fernandez_dijo.jpg

Fernández agradeció hoy a "las organizaciones sociales que estuvieron para contener a los sectores más vulnerables llevando solidaridad y compromiso".

"Quiero agradecerles aún cuando algunos hagan picardías que nosotros no convalidamos. Lo que no es bueno es generalizar. Eterna deuda de gratitud para cada una de esas organizaciones", dijo el Presidente y, de esa manera, se diferenció de los dichos de Cristina, en el marco de la celebración del Día de la Bandera.

La vicepresidenta, ayer, expresó: "El peronismo es laburo, trabajo, no se puede depender de un dirigente barrial que de el alta y la baja, no!". La funcionaria, luego, añadió: "Quiero ser sincera: tenemos 7% de desocupación pero un millón de planes sociales. Con esa desocupación deberíamos tener menos planes sociales", argumentó la expresidenta.

El presidente, por su parte, sostuvo: "No me vengan con que todo pasado es mejor, mañana es mejor. Lo digo una y otra vez porque la Argentina tiene un futuro espléndido. No debe es deconstruir nada de lo construido. Ese compromiso que hemos logrado de respetar los derechos de cada uno de nosotras, nosotros y nosotres para hace runa mejor sociedad", dijo

La advertencia de Alberto Fernández sobre "la derecha"

El mandatario, entre otros, temas aseguró que el Gobierno va a "luchar contra las políticas negacionistas" y advirtió que "la derecha se está rearmando", al tiempo que recordó que, para la gestión de Mauricio Macri, "los derechos humanos eran un curro", mientras que para la actual administración del Frente de Todos, en cambio, representan "una bandera que levantaremos para hacer una sociedad mejor".