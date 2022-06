Alberto Fernández felicitó a Gustavo Petro y pidió por "una América Latina integrada"

"Acabo de transmitirle al presidente electo mis felicitaciones por la confianza que el pueblo colombiano ha depositado en él", informó Alberto Fernández y aseguró que el triunfo de Petro "convalida la democracia y asegura el camino hacia una América Latina integrada, en este tiempo que nos exige la máxima solidaridad entre pueblos hermanos".

Acabo de transmitirle al presidente electo mis felicitaciones por la confianza que el pueblo colombiano ha depositado en él. pic.twitter.com/cmbcTeduJn — Alberto Fernández (@alferdez) June 19, 2022

La victoria de Gustavo Petro

El senador progresista y ex gobernador bogotano Gustavo Petro es el nuevo presidente electo de Colombia, según los resultados del conteo oficial de la segunda vuelta de este domingo, en la que derrotó a Rodolfo Hernández.

Desde la junta electoral informaron que con el 99,82% de las mesas, Petro, candidato del Pacto Histórico, obtuvo el 50,48 % de los votos, frente a un 47,26 % de Hernández, lo que significó una ventaja irreversible.

Los saludos desde el gobierno argentino

Además del líder del Ejecutivo, varios funcionaros de primera línea recurrieron a sus redes sociales para saludar la victoria de Petro en Colombia. Incluido un afectuoso saludo de la actual vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner.

"19:50 hs. aterrizamos en Aeroparque y el celu me devuelve más de 30 mensajes de compañeros y compañeras que con alegría me trasmiten el triunfo de la coalición Pacto Histórico en el ballotage en Colombia. Pido que me comuniquen y casi al instante escucho su voz: 'Hola Presidente'…", reveló la ex presidenta.

Y continuó con su relato: "'Aquí Gustavo Petro, Cristina (juro que hace 10 años me decían esto y no lo creía)'. Se lo dije y se rió, estaba emocionado, yo también. 'Ahora a construir la paz' me dijo". "Tiene razón, hay que suturar las heridas de tanta tragedia ¡Salud al Pueblo Colombiano y a su Presidente!", concluyó Cristina Kichner.

El ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, felicitó a la dupla presidencial electa "por el histórico triunfo" y agregó: "El pueblo de Colombia eligió un nuevo camino, el de una democracia fuerte y una Latinoamérica unida".

El pueblo de Colombia eligió un nuevo camino, el de una democracia fuerte y una Latinoamérica unida. pic.twitter.com/RN8DB8hyGf — Wado de Pedro (@wadodecorrido) June 19, 2022

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, escribió en Twitter: "Vamos a vivir sabroso! Felicitaciones querida compañera Francia Márquez Mina. Latinoamérica está pariendo el porvenir".

Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, llamó al presidente colombiano a trabajar "para consolidar una región con mayor integración, igualdad y Justicia Social" y le envió "los mejores deseos para esta etapa que comienza el pueblo colombiano".