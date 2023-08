Alberto Fernández vuelve a mostrarse en público tras semanas sin actividad y en medio de denuncias de intentos de "desestabilización"

El presidente encabeza este miércoles un acto en la provincia de Neuquén, junto al gobernador Omar Gutiérrez y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, para entregar la vivienda 125 mil de su gestión. Lo hace tras suspender su participación en la Cumbre de los BRICs que se desarrolla en Sudáfrica, y otras actividades públicas en la Casa Rosada la semana pasada.

Hasta hoy el presidente se mantuvo en estricto silencio y alejado de la campaña electoral de la lista oficialista de Unión por la Patria encabezada por el ministro de Economía y candidato presidencial para sucederlo, Sergio Massa.

Desde la Casa Rosada volvieron a responsabilizar a un sector de la oposición por algunos hechos delictivos en las provincias de Neuquén, Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.

La primera en hablar fue la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, quien lanzó duras acusaciones contra el candidato libertario, Javier Milei, y desató una polémica que llevó a denuncias cruzadas por intentos de desestabilización política en medio de la transición.

La teoría conspirativa del Gobierno y el silencio de Alberto y de Cristina

Gabriela Cerruti insistió en vincular cuentas de Milei con los robos organizados y sumó a Bullrich 2.jpg

Mientras el presidente Alberto Fernández mantuvo un hermético silencio en medio del debate político sobre los "robos piraña", fuentes de la Casa Rosada admitieron preocupación e insisten en un intento de conspiración política, a 10 días de la derrota del oficialismo en las PASO, a manos del candidato libertario, Javier Milei.

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se refirió a los robos estilo piraña o en banda que hubo en distintos puntos del país y consideró que "no es una casualidad, no son espontáneos", a la vez que advirtió que hay "una vocación de generar alguna suerte de conflicto".

Para Aníbal Fernández, se trata de hechos tipificados como "robo en poblado y en banda" aunque consideró que este tipo de robos "no es por hambre" sino que algunos "están buscando un conflicto".

ANÍBAL FERNÁNDEZ.jpg

Al ingresar al Ministerio de Seguridad este miércoles, anunció la creación de un "comando específico para tratar este tema en todo el conurbano" y anticipó que como Gobierno "buscaremos la vuelta para estar en todos los lugares".

Pero Fernández contradijo a la portavoz Cerruti, quien había responsabilizado al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, de incentivar estos hechos: "Si hubo gestos de la política y de algunos candidatos o representantes de los candidatos, que lo digan y lo presenten a la Justicia. Si yo lo tuviera, lo haría", dijo.

"Entiendo que no es una casualidad, no es un tema como el que alguna vez vimos porque las necesidades acuciaban y obligaban a algunos a tomar decisiones que quizás no querían tomarlas, pero la desesperación los llevaba a ello", sostuvo el funcionario nacional.

Sin embargo, Cerruti ratificó este miércoles sus denuncias públicas en una entrevista radial en la que involucró a usuarios de redes sociales que se referencian en el candidato libertario Javier Milei como instigadores de una agitación social que desembocó en posteriores robos a comercios. Esta vez también incluyó a personas vinculadas a la candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

Cerruti señaló que "el clima en las redes sociales lo fueron generando las cuentas ligadas a La Libertad Avanza y a grupos de (Patricia) Bullrich, sobre algo que querían que sucedieran. Había grupos de Whatsapp incentivando”.

En ese marco, la vocera de Alberto Fernández insistió con las acusaciones políticas contra Milei, mientras desde el sector libertario anunciaron que iniciarán querella contra la portavoz presidencial: “Cuando todavía no había pasado nada, Milei estaba en sus redes diciendo que esto era 2001 y que estaban los saqueos desatados. Su tuit es de las 6 de la tarde... ¿Tiene premonición de las cosas o es que de alguna manera se ha ido incentivando?”, justificó Cerruti y mencionó a cuentas de Twitter que habían difundido videos sobre saqueos, y que este miércoles habían sido en muchos casos, eliminados de la red social.