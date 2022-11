Andrés "Cuervo" Larroque y la expectativa electoral por Cristina Kirchner: "Voy a trabajar para que sea candidata"

Consultado por la posibilida de que Cristina Kirchner sea candidata en las próximas elecciones, Larroque respondió: "El futuro es con Cristina. Y creo que ayer un poco lo planteó, cómo revisó lo de 2019 y planteó una mirada hacia el futuro, y se compromete".

"Yo voy a trabajar para que ella pueda ser candidata. No es algo fácil, no es algo que se genere de manera espontánea. Ella está atravesando un momento muy complejo, muy difícil, es una ciudadana que no es igual ante la ley porque para ella la Constitución es distinta", explicó el dirigente.

Si bien aclaró que "nadie puede saber qué piensa Cristina y qué va a hacer", destacó que "ayer dio un paso muy importante y marcó un compromiso muy fuerte con la situación que estamos atravesando".

Además, habló del efecto que tiene Cristina Kirchner en sus seguidores y dijo: "Esto no es un tema de laboratorio. Si te ponés a analizar la encuesta, te alejás del sentido de la gente. Pero cuando la ves a Cristina moverse entre la gente, o en un acto, claramente ahí se empieza a observar algo que no aparece en ningún análisis, que tiene que ver con el sentir del conjunto de nuestro pueblo".

"Yo confío en eso y en la capacidad que ella tiene. No sé si ella quiere ser candidata, lo que ella quiere es que el pueblo vuelva a ser feliz. Lo principal es el para qué, cómo salimos de esta situación, y hay que ir trabajando en ese camino porque lo más importante es resolver la situación difícil que está atravesando la gente", señaló el funcionario bonaerense.