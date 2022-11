Cristina Kirchner, en el acto de la UOM: "Volvamos a recuperar la alegría de que el sueldo alcanzaba"

Para eso, consideró necesario que "los trabajadores vuelvan a participar en el modelo de organización política del país", y habló de "un nuevo acuerdo democrático en la Argentina" en el cual "la violencia, una forma de hacer política que se ha constituido en desear la supresión del otro, sea eliminada".

"Es necesario volver a reconstruir el acuerdo democrático donde las diferencias no pueden ser solucionadas a través de la violencia", manifestó.

La expresidenta también remarcó "la necesidad de un consenso económico en el que podamos discutir en la mesa no solo los partidos políticos, sino también los sindicatos y las centrales empresarias, cómo vamos a hacer para salir de la economía bimonetaria. Es imprescindible".

El reproche a la CGT y los movimientos sociales

En otro tramo de su discurso, Cristina Kirchner recordó el armado político que encabezó en las elecciones presidenciales de 2019 y sorprendió con un pase de factura a la CGT y a algunos movimientos sociales, que según ella, no la "acompañaron" durante el mandato de Mauricio Macri.

"En 2019, cuando el macrismo había endeudado al país de una manera demencial (...) yo tenía la responsabilidad de tomar una decisión y de garantizar que el peronismo ganara las elecciones", señaló.

Y luego dijo: "No estaba muy acompañada que digamos. Vamos a hablar a calzón quitado y que nadie se sienta ofendido ni sienta que es un reproche".

"Acá, en el orden nacional, muchos decían que el ciclo de Cristina estaba terminado. Algunos movimientos sociales no veían tan mal las ayudas que recibían. Los dirigentes de la CGT no parecían tan decididos a enfrentar a esas políticas. Entonces tuve que tomar una decisión, y no me arrepiento, porque realmente pudimos lograr el objetivo que no era votar en contra de alguien, sino votar en contra de determinadas políticas", dijo.

¿Qué dijo Cristina Kirchner sobre el atentado?

Cristina Kirchner abrió su participación en el acto de la UOM con una referencia al atentado que sufrió el 1 de septiembre en el barrio porteño de Recoleta, cuando Fernando Sabag Montiel le apuntó con un arma y gatilló, pero la bala no salió.

"Hoy se cumplen exactamente dos meses y tres días de eso que todos y todas vieron por la televisión. Yo también lo vi por la televisión, no me di cuenta del arma que empuñaron y que pretendía en los hechos volarme la cabeza", confesó.

"Dicen los psiquiatras y los psicólogos que es mucho mejor, porque el trauma que le queda a la gente que ha vivido estos episodios es algo que no puedo olvidarse", agregó.

"En estos dos meses y tres días lo que no podía sacarme de la cabeza es qué hubiera pasado. Esa imagen para mis hijos y mis nietos. Después de eso que pasó y de estos meses de reflexión y de información, algunas cosas positivas de un hecho tan horrible y espantoso podemos obtener", agregó.

"Decía mi abuela que no hay mal que por bien no venga. La primera conclusión buena que saqué fue que esos presuntos indignados que agredían, que insultaban, no eran indignados, era gente pagada por empresarios que se identificaron con el macrismo", denunció.