Aníbal Fernández alertó sobre "grupos orquestados" detrás de los ataques a comercios

"Veníamos analizando chats que incentivaban la vocación de encontrarse sin definir lugar ni formas. Son grupos chicos, con alguna vocación, sabe Dios cuál es, trataremos de conocerla más segura en el transcurso de la mañana", sumó en este punto.

“No ha habido acciones de otra característica que no sean esas: provocar una acción que llame la atención”, repitió. Y reforzó la hipótesis de que no hay implicaciones políticas para desestabilizar al Gobierno nacional detrás de estos hechos porque ocurrieron en “provincias que por ejemplo no están gobernadas por el oficialismo”.

"El olfato me dice que no hay nada que me muestre que tenga otra razón de ser que no sea el conflicto en sí mismo y no una complicación de otra característica", añadió sobre las posibles motivaciones políticas tras los desmanes.

En declaraciones radiales, el funcionario indicó que los hechos delictivos “no tienen mucho nivel de organización”, aunque remarcó que “alguien los está incentivando”.

Fernández reconoció que “existe una problemática social” a la que el gobierno nacional intenta darle respuestas, pero sostuvo que esos asaltos a comercios “no han sido saqueos”, sino que lo que ocurrió más bien fue “un intento de generar un conflicto”.

Si bien hasta ahora no recibió ningún pedido desde las provincias, de ser solicitada su colaboración reforzará la seguridad en esos lugares.