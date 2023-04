Aníbal Fernández se opuso a los cacheos en los colectivos tras el crimen del chofer en La Matanza

Aníbal Fernández opinó sobre la medida de cacheos a los pasajeros

Polémica por el cacheo a pasajeros.webp Operativos tras el crimen del colectivero en La Matanza.

Sobre los operativos de cacheo a pasajeros, Aníbal Fernández dijo: “Yo no hago calificaciones de eso, tenemos nuestras fuerzas trabajando en la misma zona, con una forma de trabajar, y no me parece que yo tenga que estar dando una suerte de lección a los otros. Trabajarán como ellos creen que lo tienen que hacer”.

Además, Fernández aclaró que no aplicaría esta medida como parte de las tareas que realizan las fuerzas federales que están bajo su comando.

“Nosotros en toda esta zona, con la Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal, estamos subiendo a los colectivos y pidiendo documentos, pero no haciendo ese cacheo, son formas de trabajar”, analizó Fernández.

Y fue determinante sobre esta modalidad. “No estoy de acuerdo”.

Al ser consultado por la relación con Sergio Berni, Fernández reconoció: “Yo hablé con él, fue una suerte de teléfono descompuesto. Cuando él fue fruto de esa agresión, yo lo llamé. Nunca negué mi amistad con Berni. Lo llamé preocupado porque me parecía que lo que había pasado era una locura. Nueve veces lo llamé, supuse que no querría hablar, le mandé la captura de pantalla y le dejé el mensaje. Me escribió al día siguiente diciendo que no había visto los llamados”, reveló sobre la dificultad que representó entablar una comunicación con su par provincial.

Por último, Fernández aclaró: “Al día siguiente me llamó y hablamos, están las cosas ordenadas”.