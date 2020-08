“Los anticuarentena atacan de nuevo": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24

Jonatan Viale, en su editorial en Realidad Aumentada, se refirió al DNU en telecomunicaciones, al tiempo que reflexionó sobre el encuentro que mantuvo Alberto Fernández con Hugo Moyano y señaló: “Los anticuarentena atacan de nuevo".

"País curioso el argentino. El Jefe de Gabinete de la provincia dice que si vas a una marcha estás matando gente porque no respetás la cuarentena. Mientras tanto, el Presidente dice que no hay cuarentena hace meses y se junta a comer un asado con Moyano y su familia. Mientras tanto, un padre no puede despedir a su hija con cáncer por hay cuarentena. Conclusión: para protestar, marchar, ver a tu familia y despedir a tu hija hay cuarentena. Para el Presidente no hay cuarentena. Hay una burocracia maldita que deshumaniza al poder".

"Nos denigran a todos cuando hacen esto, pero lo sufre el papá de Solange que no la pudo despedir. Tratan como asesinos a aquel que protesta, pero fomentan el abandono de persona. El Poder está en los escritorios y el sentido común desaparece".

"Vamos a suponer que Macri es una mezcla entre Hitler, Mussolini, Franco, Stalin y Videla. ¿En qué le sirve eso a la gente? Al parecer lo deja tranquilo al Presidente creer que es mejor que Macri mientras la sociedad argentina se muere de angustia. Adolescencia presidencial".

"Retrocedimos al año 2005, nuestros salarios cayeron a los niveles más bajos de los últimos 15 años. Somos mano de obra barata para el mundo y aún así no vienen las inversiones. La solución que encontramos para vivir mejor es decretar que internet y la televisión por cable son servicios esenciales. Ojalá alcanzara con tener burócratas poniéndole sellos de esencialidad a las cosas, pero es un poco más complejo".

"Ningún país del mundo controla la inflación regulando precios. La única verdad, les duela o no, es que estamos viendo una radicalización impresionante del Gobierno, mucho más rápido de lo que suponíamos. Están obsesionados con los medios y la Justicia. La misma obsesión que tenían entre 2003 y 2015. Solo que ahora hay menos tiempo".