La firme reacción de Marcelo Tinelli cuando le preguntaron por Milett Figueroa

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¿Qué dijo Rossana Almeyda de su vínculo con Marcelo Tinelli?

Rossana Almeyda, la nueva novia de Marcelo Tinelli, fue sorprendida por el cronista Oliver Quiroz de PrimiciasYA mientras llegaba a jugar al tenis y dio sus primeras declaraciones ante las cámaras sobre el romance. La empresaria respondió con cortesía pero sin dar detalles: "Por favor, hablen con él. Él feliz los atiende. Yo no, yo estoy jugando. En algún momento, pero hoy no", fue su frase más contundente, derivando todas las preguntas hacia el conductor.

En el estudio, Marina Calabró destacó que se trataba de la primera imagen en movimiento de Almeyda desde que trascendió la relación, y la comparó con el perfil bajo que supo mantener Paula Robles en su momento. Luis Ventura, en tanto, aportó una mirada más suspicaz y se preguntó si Tinelli, "un gran divo", tolera tener al lado una figura que no le reste protagonismo ni visibilidad.