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La firme reacción de Marcelo Tinelli cuando le preguntaron por Milett Figueroa

Al ser consultado por PrimiciasYa por el fin de su relación con Milett Figueroa, Marcelo Tinelli fue contundente con su respuesta.

8 jun 2026, 18:40
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La firme reacción de Marcelo Tinelli cuando le preguntaron por Milett Figueroa

Marcelo Tinelli fue abordado por el equipo de PrimiciasYA —el programa de Marina Calabró y Luis Ventura que se emite por América TV— en el aeropuerto de Ezeiza, cuando estaba a punto de embarcar rumbo a Estados Unidos para ver el Mundial junto a su hija Micaela.

La charla arrancó con buen clima, pero cambió de tono en el momento en que el notero le preguntó por su ex pareja, Milett Figueroa.

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"¿Esa es la nota? No tengo ganas de hablar de mi vida privada, gracias", respondió Tinelli, cortante. Cuando el notero le recordó que la modelo peruana había dicho públicamente que en la relación "no hubo coherencia", el conductor no ocultó su fastidio: "¡Increíble! Gracias por refrescarme todo eso".

Antes de cerrar el diálogo, Tinelli dejó un dato para sus fans: el Bailando podría volver el año que viene. "Estamos viendo para el año que viene", confirmó, antes de retomar su camino hacia la puerta de embarque.

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¿Qué dijo Rossana Almeyda de su vínculo con Marcelo Tinelli?

Rossana Almeyda, la nueva novia de Marcelo Tinelli, fue sorprendida por el cronista Oliver Quiroz de PrimiciasYA mientras llegaba a jugar al tenis y dio sus primeras declaraciones ante las cámaras sobre el romance. La empresaria respondió con cortesía pero sin dar detalles: "Por favor, hablen con él. Él feliz los atiende. Yo no, yo estoy jugando. En algún momento, pero hoy no", fue su frase más contundente, derivando todas las preguntas hacia el conductor.

En el estudio, Marina Calabró destacó que se trataba de la primera imagen en movimiento de Almeyda desde que trascendió la relación, y la comparó con el perfil bajo que supo mantener Paula Robles en su momento. Luis Ventura, en tanto, aportó una mirada más suspicaz y se preguntó si Tinelli, "un gran divo", tolera tener al lado una figura que no le reste protagonismo ni visibilidad.

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