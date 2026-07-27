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Trump confía en alcanzar un acuerdo con Irán mientras continúa la tregua en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos aseguró que existen “buenas probabilidades” de avanzar en una negociación con Teherán, aunque advirtió que su país mantiene la capacidad militar para responder. Arabia Saudita denunció nuevos incidentes con drones vinculados a grupos aliados de Irán.

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El presidente de Estados Unidos aseguró que existen “buenas probabilidades” de avanzar en una negociación con Teherán. (Foto: Reuters)

El presidente de Estados Unidos aseguró que existen “buenas probabilidades” de avanzar en una negociación con Teherán. (Foto: Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que existen posibilidades de alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, en momentos en que rige un cese de hostilidades de hecho entre ambos países por tercer día consecutivo.

Leé también Trump anunció un nuevo bloqueo contra Irán y propuso cobrar un 20% de la carga para custodiar el estrecho de Ormuz
El presidente estadounidense afirmó que la vía marítima permanecerá abierta y que su país actuará como garante de la seguridad en la zona. (Foto: Reuters)

Consultado sobre el futuro de las negociaciones a bordo del Air Force One, el mandatario estadounidense expresó optimismo sobre una eventual salida diplomática al conflicto.

Donald Trump afirm&oacute; que existen posibilidades de alcanzar un nuevo acuerdo con Ir&aacute;n. (Foto: Reuters)

Donald Trump afirmó que existen posibilidades de alcanzar un nuevo acuerdo con Irán. (Foto: Reuters)

“Tengo mucha paciencia. Veremos qué pasa. Creo que hay buenas probabilidades de que algo pueda suceder”, sostuvo.

Los enfrentamientos permanecen suspendidos desde el sábado, luego de que Estados Unidos reanudara los bombardeos contra Irán en el marco del conflicto por el control del estrecho de Ormuz, una disputa que había interrumpido un alto al fuego previo.

Trump señaló que espera que las conversaciones diplomáticas puedan retomarse para avanzar hacia el final de una guerra que comenzó a fines de febrero con una serie de ataques estadounidenses e israelíes y que generó preocupación internacional por sus posibles efectos sobre la economía mundial.

“Tenemos muchas municiones. Me gustaría tener más, para ser sincero, pero se ha dado tanto a Ucrania”, afirmó el presidente estadounidense.

Los enfrentamientos permanecen suspendidos desde el s&aacute;bado, luego de que Estados Unidos reanudara los bombardeos contra Ir&aacute;n en el marco del conflicto por el control del estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)

Los enfrentamientos permanecen suspendidos desde el sábado, luego de que Estados Unidos reanudara los bombardeos contra Irán en el marco del conflicto por el control del estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)

Estados Unidos mantiene la presión militar sobre Irán

El embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, aseguró que Trump busca dar margen a las negociaciones, aunque aclaró que Washington mantiene abierta la posibilidad de una respuesta militar.

“Está dando algo de espacio a las conversaciones, les está dando un poco de margen”, afirmó Waltz, quien agregó que Estados Unidos continúa “listo” para atacar Irán y que reforzó su presencia militar en la región.

Arabia Saudita denunció nuevos ataques con drones

Mientras continúa la pausa en los combates entre Washington y Teherán, el conflicto mantiene otros focos de tensión en Medio Oriente. Arabia Saudita informó que interceptó drones lanzados desde Irak por grupos aliados de Irán.

El gobierno saudita pidió a las autoridades iraquíes “tomar todas las medidas necesarias para impedir que su territorio sirva como punto de partida para una agresión”.

Arabia Saudita y otros países del Golfo habían acusado previamente a grupos vinculados con Irán de realizar ataques contra sus territorios durante los primeros meses del conflicto. Sin embargo, las organizaciones armadas proiraníes con presencia en Irak no se atribuyeron ataques en la región desde la reciente reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

El nuevo episodio ocurrió luego de que los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, reivindicaran ataques con drones contra instalaciones petroleras sauditas en el mar Rojo. Además, anunciaron la semana pasada un cerco marítimo contra el reino.

En pocas palabras

  • Acuerdo diplomático: Donald Trump cree que hay "buenas probabilidades" de alcanzar un nuevo acuerdo con Irán.
  • Tregua en vigor: Los enfrentamientos permanecen suspendidos desde el sábado, luego de los bombardeos de Estados Unidos.
  • Tensión regional: Arabia Saudita denunció nuevos ataques con drones vinculados a grupos aliados de Irán desde Irak.
Resumen generado por Thinkindot AI
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