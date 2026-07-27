Trump confía en alcanzar un acuerdo con Irán mientras continúa la tregua en Medio Oriente

Trump señaló que espera que las conversaciones diplomáticas puedan retomarse para avanzar hacia el final de una guerra que comenzó a fines de febrero con una serie de ataques estadounidenses e israelíes y que generó preocupación internacional por sus posibles efectos sobre la economía mundial.

“Tenemos muchas municiones. Me gustaría tener más, para ser sincero, pero se ha dado tanto a Ucrania”, afirmó el presidente estadounidense.

Los enfrentamientos permanecen suspendidos desde el sábado, luego de que Estados Unidos reanudara los bombardeos contra Irán en el marco del conflicto por el control del estrecho de Ormuz. (Foto: Reuters)

Estados Unidos mantiene la presión militar sobre Irán

El embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, aseguró que Trump busca dar margen a las negociaciones, aunque aclaró que Washington mantiene abierta la posibilidad de una respuesta militar.

“Está dando algo de espacio a las conversaciones, les está dando un poco de margen”, afirmó Waltz, quien agregó que Estados Unidos continúa “listo” para atacar Irán y que reforzó su presencia militar en la región.

Arabia Saudita denunció nuevos ataques con drones

Mientras continúa la pausa en los combates entre Washington y Teherán, el conflicto mantiene otros focos de tensión en Medio Oriente. Arabia Saudita informó que interceptó drones lanzados desde Irak por grupos aliados de Irán.

El gobierno saudita pidió a las autoridades iraquíes “tomar todas las medidas necesarias para impedir que su territorio sirva como punto de partida para una agresión”.

Arabia Saudita y otros países del Golfo habían acusado previamente a grupos vinculados con Irán de realizar ataques contra sus territorios durante los primeros meses del conflicto. Sin embargo, las organizaciones armadas proiraníes con presencia en Irak no se atribuyeron ataques en la región desde la reciente reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

El nuevo episodio ocurrió luego de que los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, reivindicaran ataques con drones contra instalaciones petroleras sauditas en el mar Rojo. Además, anunciaron la semana pasada un cerco marítimo contra el reino.