Trump confía en alcanzar un acuerdo con Irán mientras continúa la tregua en Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que existen posibilidades de alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, en momentos en que rige un cese de hostilidades de hecho entre ambos países por tercer día consecutivo.
El presidente de Estados Unidos aseguró que existen “buenas probabilidades” de avanzar en una negociación con Teherán, aunque advirtió que su país mantiene la capacidad militar para responder. Arabia Saudita denunció nuevos incidentes con drones vinculados a grupos aliados de Irán.
El presidente de Estados Unidos aseguró que existen “buenas probabilidades” de avanzar en una negociación con Teherán. (Foto: Reuters)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que existen posibilidades de alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, en momentos en que rige un cese de hostilidades de hecho entre ambos países por tercer día consecutivo.
Consultado sobre el futuro de las negociaciones a bordo del Air Force One, el mandatario estadounidense expresó optimismo sobre una eventual salida diplomática al conflicto.
“Tengo mucha paciencia. Veremos qué pasa. Creo que hay buenas probabilidades de que algo pueda suceder”, sostuvo.
Los enfrentamientos permanecen suspendidos desde el sábado, luego de que Estados Unidos reanudara los bombardeos contra Irán en el marco del conflicto por el control del estrecho de Ormuz, una disputa que había interrumpido un alto al fuego previo.
Trump señaló que espera que las conversaciones diplomáticas puedan retomarse para avanzar hacia el final de una guerra que comenzó a fines de febrero con una serie de ataques estadounidenses e israelíes y que generó preocupación internacional por sus posibles efectos sobre la economía mundial.
“Tenemos muchas municiones. Me gustaría tener más, para ser sincero, pero se ha dado tanto a Ucrania”, afirmó el presidente estadounidense.
El embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, aseguró que Trump busca dar margen a las negociaciones, aunque aclaró que Washington mantiene abierta la posibilidad de una respuesta militar.
“Está dando algo de espacio a las conversaciones, les está dando un poco de margen”, afirmó Waltz, quien agregó que Estados Unidos continúa “listo” para atacar Irán y que reforzó su presencia militar en la región.
Mientras continúa la pausa en los combates entre Washington y Teherán, el conflicto mantiene otros focos de tensión en Medio Oriente. Arabia Saudita informó que interceptó drones lanzados desde Irak por grupos aliados de Irán.
El gobierno saudita pidió a las autoridades iraquíes “tomar todas las medidas necesarias para impedir que su territorio sirva como punto de partida para una agresión”.
Arabia Saudita y otros países del Golfo habían acusado previamente a grupos vinculados con Irán de realizar ataques contra sus territorios durante los primeros meses del conflicto. Sin embargo, las organizaciones armadas proiraníes con presencia en Irak no se atribuyeron ataques en la región desde la reciente reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán.
El nuevo episodio ocurrió luego de que los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, reivindicaran ataques con drones contra instalaciones petroleras sauditas en el mar Rojo. Además, anunciaron la semana pasada un cerco marítimo contra el reino.