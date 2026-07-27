Ángel de Brito reveló la tajante decisión de Nico Occhiato sobre Florencia Peña y Luzu TV: "Sin..."

Sin embargo, el panorama no sería sencillo. Mientras Flor Peña mantiene su deseo de regresar, Occhiato tendría una postura definida respecto de quiénes pueden volver a formar parte de Luzu TV. "Pero está la decisión de Nico Occhaito tomada y comunicada a todos. Nico Occhiato habló con Marley y le dijo: 'Alejandro, si vos querés volver a Luzu, tenés las puertas abiertas, pero sin Flor Peña", reveló.

Así, el posible regreso de Flor Peña a Luzu TV quedó atravesado por una condición contundente: Marley tendría las puertas abiertas para volver, pero la presencia de Peña no estaría contemplada en la decisión que tomó Occhiato.

Qué había dicho Marina Calabró sobre Florencia Peña por su posible vuelta a Luzu TV

En medio de las especulaciones sobre un posible acuerdo entre Florencia Peña y Luzu TV, Marina Calabró se mostró muy crítica respecto a la postura de la actriz y compartió reflexiones que generaron repercusión. Desde su columna en El Observador, la periodista analizó las versiones que hablan de una eventual vuelta de Peña al canal de Nicolás Occhiato y señaló la contradicción entre las denuncias públicas que hizo y las negociaciones que ahora estarían avanzando.

El tema volvió a instalarse tras la polémica que semanas atrás tuvo como protagonista a Marley. Para Calabró, el conductor actuó con prudencia al no involucrarse de lleno en un conflicto complejo. "Marley nunca cruzó el cuerpo por nadie, Flor Peña siempre lo cruzó por él. Lo que digo es: si se iban a terminar arreglando para volver a Luzu, no hacía falta que Marley cruce el cuerpo por ella", sostuvo.

En esa misma línea, cuestionó la exposición mediática que tomó el asunto: "El hate va por otro carril y mucho por redes. Salir a visibilizar en la tele que la están hateando en redes no tiene sentido tampoco". También habló de la neutralidad que eligió Marley y la calificó como una decisión acertada: "A Marley le fueron a preguntar y dijo que era neutral. No está mal. Si Florencia vuelve a Luzu tenía razón Marley, si no vuelve estuvo mal".

El momento más fuerte de su análisis llegó cuando puso el foco en la actitud de Peña. Para Marina, resulta difícil compatibilizar el dolor que la actriz mostró públicamente con la posibilidad de retomar un vínculo laboral con Occhiato: "Me parece que Florencia Peña se desangró llorando y se desencajó para ir, darse vuelta y terminar negociando con Occhiato". Y fue más tajante al remarcar lo que considera una incoherencia: "Si Occhiato te cagó, no vuelvas. Y si volvés, tanto no te cagó".

Según Calabró, si Peña realmente estuviera convencida de haber sido víctima de una injusticia, no tendría lógica volver a negociar con Occhiato. "Si Florencia hubiera tenido la convicción de que Occhiato fue injusto y ella se comió todo el hate, no me parece digno que se dé vuelta y vuelva a Luzu. Entonces hizo bien Marley en no inmolarse por ella. Esa es mi humilde mirada", afirmó.

Otro aspecto que cuestionó fue la cifra que trascendió sobre una posible demanda económica contra Luzu TV. En las últimas semanas se habló de un reclamo millonario, algo que para la panelista pierde sentido si finalmente ambas partes llegan a un acuerdo: "O le generaron un daño que implica un resarcimiento de 500 mil dólares o se juntan a tomar un café y vuelve a Luzu mañana. Una de las dos cosas es mentira".

Sobre el cierre de su análisis, Calabró insistió en la necesidad de sostener las posturas públicas con coherencia. "Es un medio donde nadie sostiene ni sus propios enojos ni sus propias posiciones de dignidad. Los que vimos llorar a Florencia nos preguntamos cómo es que vuelve si Occhiato supuestamente la cagó", concluyó.