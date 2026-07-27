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Javier Milei
Nicolás Pino
TRAS EL DISCURSO DE MILEI EN LA RURAL

Pino destacó el respaldo de Milei al campo y reclamó por el fin de las retenciones: "Son el peor impuesto para la producción"

El presidente de la Sociedad Rural Argentina valoró el mensaje del mandatario durante la Exposición Rural de Palermo y aseguró que la baja de la presión impositiva permitirá aumentar la inversión y la producción. También habló de las exportaciones de carne, la soja y el consumo interno.

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Nicolás Pino valoró el mensaje de Javier Milei durante la Exposición Rural de Palermo y aseguró que la baja de la presión impositiva permitirá aumentar la inversión y la producción. (Foto: captura de pantalla)

Nicolás Pino valoró el mensaje de Javier Milei durante la Exposición Rural de Palermo y aseguró que la baja de la presión impositiva permitirá aumentar la inversión y la producción. (Foto: captura de pantalla)
Leé también Nicolás Pino, presidente de La Rural, tras el anuncio de Milei: "Apuntamos a que las retenciones sean cero"
La Sociedad Rural Argentina quiere que las retenciones lleguen definitivamente a cero. (Foto: Captura de TV)

En diálogo con Eduardo Feinmann en A24, Pino valoró el mensaje del mandatario, aunque señaló que esperaba anuncios concretos sobre la eliminación de los derechos de exportación. “Más allá del no anuncio nos pareció contundente el apoyo al sector anunciado por el presidente al campo”, afirmó.

Milei había asegurado durante el acto central de la 138° Exposición Rural que su Gobierno avanza hacia la eliminación definitiva de las retenciones y sostuvo que el campo todavía carga con una presión impositiva que limita su crecimiento.

“El campo todavía carga con el peso de las retenciones, todo lo que lograron fue con una mano atada a la espalda. Vamos camino a terminar de liberarlos por completo. Lo que estamos viendo es apenas el punto de partida. Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos”, había expresado el Presidente.

Pino cuestionó las retenciones y pidió una mayor reducción de impuestos

Al referirse al concepto de “campo nuevo” planteado por Milei, que incluyó también a sectores como el gas, el petróleo y la minería, Pino sostuvo que la diversificación productiva es positiva, aunque insistió en la necesidad de eliminar las retenciones.

“Se entiende, si bien insistimos que las retenciones son el peor impuesto que puede tener la producción. La apuesta del gobierno es llevar a la Argentina a que seamos más brazos de sectores productivos que sostenemos el país. Ojalá llegue ese momento lo más rápido posible”, afirmó.

El titular de la Sociedad Rural destacó además las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir la carga tributaria sobre algunas actividades del campo.

“Pensemos que desde que el Gobierno actual empezó a quitar retenciones a muchas producciones y bajar a otras, al campo se le dejaron de quitar seis mil millones de dólares que automáticamente van a mayor producción, a comprar un tractor, a mejorar la infraestructura de los campos. Lo virtuoso de sacar presión impositiva”, explicó.

En esa línea, agregó: “Ojalá la minería, el petróleo, el gas y la energía empiece a mover más rápido para que se busque un sistema que tiene que ser igualitario para todos”.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

Exportaciones de carne, consumo y la situación de la soja

Pino también se refirió a la situación del mercado ganadero y al impacto de las exportaciones de carne. “La carne todavía tiene un 5% de retenciones en algunos cortes”, señaló.

Además, explicó que el incremento de las ventas externas generó preocupación por su posible impacto en los precios internos. “Aumentó mucho la exportación y eso preocupa o pone nervioso al Gobierno por el tema de los precios. La carne se mide cuando el Indec mide la inflación”, indicó.

Sobre el consumo interno, el dirigente rural reconoció una caída en la demanda de carne vacuna, aunque destacó el crecimiento de otras proteínas. “Aumentó la carne de pollo y cerdo”, afirmó, y sostuvo que la Argentina “sigue teniendo un lugar de muchísimo valor en el consumo de proteína animal”.

En cuanto a la soja, Pino señaló que hubo una mejora reciente en las condiciones del mercado. “Hay un reacomodo de precios en los últimos días que viene muy bien, que mejora un poco la calidad del negocio. La soja sigue teniendo un 24% de retención”, explicó.

Pino confirmó que buscará la reelección al frente de la Sociedad Rural

Durante la entrevista, el dirigente también confirmó que competirá por un nuevo mandato al frente de la Sociedad Rural Argentina. “Sí, estamos encabezando una lista”, aseguró.

Al analizar la situación económica general del país, Pino destacó los avances del Gobierno, aunque planteó un desafío pendiente. “Nos gustaría que esté más activo el consumo”, afirmó.

En pocas palabras

  • Milei y el campo: Nicolás Pino de la Sociedad Rural destacó el apoyo del presidente Javier Milei al sector agropecuario.
  • Retenciones, el obstáculo: Pino reclamó la eliminación de las retenciones, calificándolas como el peor impuesto para la producción.
  • Anuncios y expectativas: Si bien valoró el respaldo presidencial, Pino esperaba anuncios concretos sobre la baja de impuestos y el fin de las retenciones.
Resumen generado por Thinkindot AI
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Javier Milei Nicolás Pino campo Retenciones Noticias A24
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