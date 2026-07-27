Milei retoma su gira latinoamericana y viaja a Perú para participar de la asunción de Keiko Fujimori

La agenda de Milei en Perú

Antes del traspaso de mando presidencial, que se realizará este martes al mediodía en la sede del Congreso peruano, a las 13 de la Argentina, el presidente mantendrá una reunión bilateral con la presidenta electa de Perú.

Luego, alrededor de las 16 de la Argentina, Milei será distinguido por las autoridades de la Universidad San Martín de Porres, en una ceremonia durante la cual el mandatario argentino pronunciará un discurso.

Tensión diplomática con Brasil

En la previa de la gira, Milei elogió a dirigentes de derecha que resultaron electos en los últimos comicios de la región y expresó su respaldo al candidato que enfrentará en Brasil la reelección del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sus declaraciones generaron fuertes cruces diplomáticos con el principal socio comercial de la Argentina en América del Sur.

Fuentes de la Casa Rosada evitaron pronunciarse sobre el conflicto generado por los dichos de Milei durante el acto de lanzamiento de Flavio Bolsonaro, realizado el fin de semana en San Pablo, Brasil.

Ante una consulta de A24.com, desde el Gobierno señalaron que "nadie va a opinar nada" sobre la convocatoria a los embajadores argentino en Brasilia y brasileño en Buenos Aires, dispuesta este lunes por la Cancillería brasileña.

"Nada", respondieron fuentes de la Casa Rosada a A24.com, al ser consultadas también sobre si existieron instrucciones para el embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, quien fue convocado por el canciller brasileño, Mauro Vieira, para brindar explicaciones por las declaraciones del presidente argentino contra Lula da Silva y el titular de la Corte Suprema de Justicia de ese país.

La agenda latinoamericana de Milei

Antes de iniciar la gira, Milei publicó un mensaje de respaldo a los dirigentes que, según expresó, representan a Bolsonaro y conforman "la ola Azul", en referencia a los nuevos gobiernos de derecha de la región alineados con Estados Unidos e Israel.

"Hay un nuevo despertar en toda la región donde la izquierda sigue replegándose. Primero perdieron en Chile, la semana pasada perdieron en Colombia y en Perú. Espero que en octubre pierdan en Brasil", sostuvo el mandatario durante una Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina, realizada el 29 de junio en Puerto Madero.

El jefe de Estado tiene en agenda viajar el próximo 7 de agosto a Colombia para avalar la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella como reemplazante del actual presidente izquierdista Gustavo Petro. (Foto: archivo)

En tanto, el jefe de Estado tiene en agenda viajar el próximo 7 de agosto a Colombia para avalar la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella como reemplazante del actual presidente izquierdista Gustavo Petro.

Aunque desde Casa Rosada aclararon a A24.com que aún no recibió las invitaciones formales, Milei confirmó la semana pasada en declaraciones radiales que ya tiene esa visita a Colombia agendada.

Como parte de la misma gira, el mandatario anticipó que completará el recorrido con una visita a su homónimo ecuatoriano, Daniel Noboa, por "un acuerdo pendiente". Con estos nuevos viajes, el líder libertario sumará 41 giras al exterior.