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Milei retoma su gira latinoamericana y viaja a Perú para participar de la asunción de Keiko Fujimori

Tras recibir a la titular del FMI, el presidente parte rumbo a Lima para participar de la asunción de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori. El nuevo viaje de Milei es parte de la gira regional en apoyo a aliados de derecha latinoamericana, que tras pasar por Brasil, continuaría por Perú, Colombia y Ecuador.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Javier Milei viaja a Perú para asistir a la asunción de la presidenta Keiko Fujimori. (Foto: archivo)

Javier Milei viaja a Perú para asistir a la asunción de la presidenta Keiko Fujimori. (Foto: archivo)

El presidente Javier Milei partirá rumbo a Lima, Perú, para participar de la ceremonia de asunción de la presidenta electa de ese país, Keiko Fujimori, luego de recibir este lunes a la titular del FMI, Kristalina Georgieva.

Leé también "Hay un nuevo despertar en toda la región", afirmó Milei y pidió que la izquierda pierda en Brasil
El presidente abrió en Buenos Aires la Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina. (Foto: captura de pantalla).

El nuevo viaje de Milei forma parte de la gira regional en respaldo a dirigentes de la derecha latinoamericana, que había comenzado con la participación del mandatario argentino en un acto partidario de lanzamiento del opositor Flavio Bolsonaro como candidato presidencial de Brasil.

Luego de mantener una reunión en la Casa Rosada con la directora gerente del FMI y encabezar un encuentro de gabinete ampliado del que participaron seis ministros y funcionarios del organismo multilateral, Milei dejó la sede gubernamental para preparar su partida hacia Perú, prevista para este lunes a las 20.

Tras recibir a la titular del FMI, el presidente parte rumbo a Lima para participar de la asunci&oacute;n de la presidenta electa de Per&uacute;, Keiko Fujimori. (Foto: archivo)

Tras recibir a la titular del FMI, el presidente parte rumbo a Lima para participar de la asunción de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori. (Foto: archivo)

Según confirmaron fuentes del gobierno nacional a A24.com, el presidente asistirá este martes al mediodía a la ceremonia de jura y toma de mando supremo de la presidenta de la República del Perú y por la tarde recibirá el título de Doctor Honoris Causa en la Universidad San Martín de Porres.

La agenda de Milei en Perú

Antes del traspaso de mando presidencial, que se realizará este martes al mediodía en la sede del Congreso peruano, a las 13 de la Argentina, el presidente mantendrá una reunión bilateral con la presidenta electa de Perú.

Luego, alrededor de las 16 de la Argentina, Milei será distinguido por las autoridades de la Universidad San Martín de Porres, en una ceremonia durante la cual el mandatario argentino pronunciará un discurso.

Tensión diplomática con Brasil

En la previa de la gira, Milei elogió a dirigentes de derecha que resultaron electos en los últimos comicios de la región y expresó su respaldo al candidato que enfrentará en Brasil la reelección del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sus declaraciones generaron fuertes cruces diplomáticos con el principal socio comercial de la Argentina en América del Sur.

Fuentes de la Casa Rosada evitaron pronunciarse sobre el conflicto generado por los dichos de Milei durante el acto de lanzamiento de Flavio Bolsonaro, realizado el fin de semana en San Pablo, Brasil.

Ante una consulta de A24.com, desde el Gobierno señalaron que "nadie va a opinar nada" sobre la convocatoria a los embajadores argentino en Brasilia y brasileño en Buenos Aires, dispuesta este lunes por la Cancillería brasileña.

"Nada", respondieron fuentes de la Casa Rosada a A24.com, al ser consultadas también sobre si existieron instrucciones para el embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, quien fue convocado por el canciller brasileño, Mauro Vieira, para brindar explicaciones por las declaraciones del presidente argentino contra Lula da Silva y el titular de la Corte Suprema de Justicia de ese país.

La agenda latinoamericana de Milei

Antes de iniciar la gira, Milei publicó un mensaje de respaldo a los dirigentes que, según expresó, representan a Bolsonaro y conforman "la ola Azul", en referencia a los nuevos gobiernos de derecha de la región alineados con Estados Unidos e Israel.

"Hay un nuevo despertar en toda la región donde la izquierda sigue replegándose. Primero perdieron en Chile, la semana pasada perdieron en Colombia y en Perú. Espero que en octubre pierdan en Brasil", sostuvo el mandatario durante una Conferencia de Presidentes de Caucus de América Latina, realizada el 29 de junio en Puerto Madero.

El jefe de Estado tiene en agenda viajar el pr&oacute;ximo 7 de agosto a Colombia para avalar la asunci&oacute;n presidencial de Abelardo de la Espriella como reemplazante del actual presidente izquierdista Gustavo Petro. (Foto: archivo)

El jefe de Estado tiene en agenda viajar el próximo 7 de agosto a Colombia para avalar la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella como reemplazante del actual presidente izquierdista Gustavo Petro. (Foto: archivo)

En tanto, el jefe de Estado tiene en agenda viajar el próximo 7 de agosto a Colombia para avalar la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella como reemplazante del actual presidente izquierdista Gustavo Petro.

Aunque desde Casa Rosada aclararon a A24.com que aún no recibió las invitaciones formales, Milei confirmó la semana pasada en declaraciones radiales que ya tiene esa visita a Colombia agendada.

Como parte de la misma gira, el mandatario anticipó que completará el recorrido con una visita a su homónimo ecuatoriano, Daniel Noboa, por "un acuerdo pendiente". Con estos nuevos viajes, el líder libertario sumará 41 giras al exterior.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Javier Milei retoma su gira: El presidente viaja a Perú para la asunción de Keiko Fujimori tras recibir a la titular del FMI.
  • Apoyo a aliados de derecha: El viaje forma parte de una gira regional que incluyó Brasil y podría continuar por Colombia y Ecuador.
  • Agenda en Lima: Milei participará de la ceremonia de Jura, mantendrá una reunión bilateral y recibirá un Doctorado Honoris Causa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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