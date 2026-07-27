Rosalía enfrentó el escándalo de la cancelación al cruzarse con un argentino en Chile.

Rosalía recibió abucheos en su show en Chile

Todo recrudeció horas más tarde, cuando en pleno show en Chile la cantante divisó los colores de la bandera argentina entre el público y lanzó: "Una bandera de Argentina, ahí. Muchas gracias por venir desde ahí". El comentario fue recibido entre risas, silbidos y abucheos, y lejos de bajar la tensión, Rosalía optó por desviar el foco: "¿Cómo estamos esta noche?".

La artista ya había intentado bajar el escándalo días atrás con una disculpa en redes ("Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdónnnnn"), pero la decepción entre sus fans argentinos sigue creciendo de cara a los cuatro shows que tiene programados en el Movistar Arena a comienzos de agosto. Por el momento, ya son 100 las personas que pidieron el reembolso de sus entradas, mientras que desde el estadio advirtieron que no se devolverá dinero.