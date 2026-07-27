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Rosalía enfrentó el escándalo de la cancelación al cruzarse con un argentino en Chile

Rosalía vivió un episodio que la tocó por sorpresa al cruzarse con un argentino durante su estadía en Chile, donde se presentó con su gira antes de venir a Buenos Aires.

27 jul 2026, 19:07
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Rosalía enfrentó el escándalo de la cancelación al cruzarse con un argentino en Chile.

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Rosalía enfrentó el escándalo de la cancelación al cruzarse con un argentino en Chile.

El escándalo que envuelve a Rosalía sigue creciendo. Después de la ola de críticas y cancelación que recibió por compartir en TikTok un video de Mia Khalifa burlándose de la Argentina, y a días de cantar en nuestro país, la artista española volvió a quedar en el ojo de la tormenta por un encuentro que protagonizó con un fan argentino durante su paso por Chile.

Todo ocurrió en la previa de uno de sus shows, cuando un argentino la saludó en la calle mientras alguien registraba todo en un video que se volvió viral. Emocionado por tenerla enfrente, el hombre se sacó los anteojos y le dijo: "Es realidad, es la Rosalía. Me muero, qué linda que sos". La cantante sonrió y respondió con un tímido: "Igual tú".

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El intercambio no terminó ahí. Aprovechando la cercanía, el fan decidió llevarle tranquilidad en medio de la polémica que se desató en la Argentina tras el triunfo de España en la final del Mundial: "No hay conflicto, Argentina te quiere, te esperamos". La reacción de Rosalía fue inmediata: se llevó las manos al pecho, se mostró conmovida y respondió con un simple "gracias". En las redes, sin embargo, hay quienes ponen en duda la espontaneidad de la escena.

Rosalía recibió abucheos en su show en Chile

Todo recrudeció horas más tarde, cuando en pleno show en Chile la cantante divisó los colores de la bandera argentina entre el público y lanzó: "Una bandera de Argentina, ahí. Muchas gracias por venir desde ahí". El comentario fue recibido entre risas, silbidos y abucheos, y lejos de bajar la tensión, Rosalía optó por desviar el foco: "¿Cómo estamos esta noche?".

La artista ya había intentado bajar el escándalo días atrás con una disculpa en redes ("Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdónnnnn"), pero la decepción entre sus fans argentinos sigue creciendo de cara a los cuatro shows que tiene programados en el Movistar Arena a comienzos de agosto. Por el momento, ya son 100 las personas que pidieron el reembolso de sus entradas, mientras que desde el estadio advirtieron que no se devolverá dinero.

     

 

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