El BCRA acumuló casi US$ 2.000 millones en compras durante julio, aunque aún está lejos del récord de abril

La operación se concretó en una jornada con un volumen negociado de US$ 598 millones, por lo que la autoridad monetaria absorbió cerca del 5% del total operado. (Foto: archivo)

Las reservas cerraron en US$ 49.165 millones

En paralelo, las reservas internacionales brutas registraron una baja de US$ 18 millones y finalizaron la jornada en US$ 49.165 millones. De esta manera, el stock se mantuvo por encima de los US$ 49.000 millones luego de la recuperación observada en la última rueda de la semana pasada.

La variación diaria estuvo influida por movimientos en la valuación de los activos que integran las reservas. El oro subió 0,30% y aportó cerca de US$ 50 millones al valor contable de las tenencias del organismo. Además, el euro avanzó 0,04% frente al dólar, el yuan se apreció 0,09% y el yen ganó 0,07%, mientras que la libra retrocedió 0,24%.

De esta forma, el BCRA cerró la jornada con un balance positivo en materia cambiaria. Aunque el volumen de compras fue moderado, julio continúa con un nivel de acumulación de divisas superior al promedio mensual del año y las reservas permanecen en valores elevados.