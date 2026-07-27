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El BCRA acumuló casi US$ 2.000 millones en compras durante julio, aunque aún está lejos del récord de abril

La autoridad monetaria adquirió US$ 27 millones este lunes y elevó el saldo comprador del mes a US$ 1.963 millones, por encima del promedio mensual de 2026. Las reservas brutas cerraron en US$ 49.165 millones.

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La autoridad monetaria adquirió US$ 27 millones este lunes y elevó el saldo comprador del mes a US$1.963 millones

La autoridad monetaria adquirió US$ 27 millones este lunes y elevó el saldo comprador del mes a US$1.963 millones, por encima del promedio mensual de 2026. (Foto: archivo)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este lunes US$ 27 millones en el mercado oficial de cambios y llevó el acumulado de julio a US$ 1.963 millones, un nivel que ya supera el promedio mensual de compras registrado durante 2026. Sin embargo, el resultado del mes todavía se mantiene por debajo del máximo alcanzado en abril, que continúa como el período de mayor acumulación de divisas del año.

Leé también El BCRA compró más de USD 400 millones en la semana, pero las reservas cayeron: la explicación
La baja estuvo vinculada a pagos a organismos y a la caída del valor del oro. (Foto: NA)

La operación se concretó en una jornada con un volumen negociado de US$ 598 millones, por lo que la autoridad monetaria absorbió cerca del 5% del total operado.

Con la compra de este lunes, las adquisiciones netas acumuladas en el año llegaron a US$ 13.128 millones y el BCRA extendió a 135 ruedas consecutivas su racha con saldo positivo en el mercado cambiario.

Julio mantiene un ritmo de compras superior al de los últimos meses

El resultado de la jornada reflejó una moderación respecto de la operación extraordinaria del viernes, cuando el Banco Central había incorporado US$345 millones. En promedio, durante julio las compras diarias alcanzaron los US$ 115 millones, por encima de los US$ 68 millones registrados en junio, aunque todavía por debajo de los US$ 137 millones de mayo.

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La operación se concretó en una jornada con un volumen negociado de US$ 598 millones, por lo que la autoridad monetaria absorbió cerca del 5% del total operado. (Foto: archivo)

Las reservas cerraron en US$ 49.165 millones

En paralelo, las reservas internacionales brutas registraron una baja de US$ 18 millones y finalizaron la jornada en US$ 49.165 millones. De esta manera, el stock se mantuvo por encima de los US$ 49.000 millones luego de la recuperación observada en la última rueda de la semana pasada.

La variación diaria estuvo influida por movimientos en la valuación de los activos que integran las reservas. El oro subió 0,30% y aportó cerca de US$ 50 millones al valor contable de las tenencias del organismo. Además, el euro avanzó 0,04% frente al dólar, el yuan se apreció 0,09% y el yen ganó 0,07%, mientras que la libra retrocedió 0,24%.

De esta forma, el BCRA cerró la jornada con un balance positivo en materia cambiaria. Aunque el volumen de compras fue moderado, julio continúa con un nivel de acumulación de divisas superior al promedio mensual del año y las reservas permanecen en valores elevados.

En pocas palabras

  • BCRA compró: El Banco Central adquirió US$ 27 millones, sumando US$ 1.963 millones en julio.
  • Reservas netas: Las reservas brutas finalizaron en US$ 49.165 millones tras una baja de US$ 18 millones.
  • Acumulado anual: Las adquisiciones netas del BCRA en el año alcanzaron los US$ 13.128 millones.
Resumen generado por Thinkindot AI
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