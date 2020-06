"La Argentina está más cerca del Estado fallido que de la solución de los problemas", dijo Asís

Jorge Asís en Animales Sueltos, por América TV.

Durante su mano a mano con Luis Novaresio, en Animales Sueltos, el periodista Jorge Asís analizó el futuro de la cuarentena en el marco de la crisis económica y aseguró: "La Argentina está más cerca del Estado fallido que de la solución de los problemas".

"(En la conferencia sobre la cuarentena de mañana) se asiste a un triunfo pírrico de Kicillof, que conurbanizó el problema de la peste. Se produce un cierto retroceso de Horacio Rodríguez Larreta que decide acompañar, pero no tiene la misma información. Y el maestro de ceremonias (Alberto Fenández) atraviesa su momento político más débil y penoso porque el gobierno está prematuramente envejecido y sin ideas. La última idea que tuvo, diferente a la deuda y la peste, terminó en un papelón escandaloso (Vicentin) que logró que muchachos cuestionables sean tomados como adalides de la libre empresa y logró que reviviera una oposición que estaba siendo arrinconada. Alberto le pidió a Perotti que lo salvara, él lo intentó, pero se agrandaron estos muchachos y quedan derrotados. Salieron a presentar algo que no tenían, les faltó peronismo. Hay una condescendencia de la sociedad porteña y bonaerense que es un canto a la tolerancia. La gente está absolutamente harta, pero igual va a acompañar. Con el anuncio va a haber un estado de sitio protector, porque es una situación represiva y de totalitarismo con causa noble. Y la peste justifica al fracaso, aunque Argentina ya venía en esa situación desde antes".

"La deuda está en un pedal. Te van a decir que está por arreglarse, pero está con una diferencia de 50 a 56, que quieren los bonistas. La diferencia es menor, pero ni Guzmán ni su tutor, Stiglitz, creen que la deuda más allá del 50 puede ser sustentable. Lo que logran es postergar y tirar todo para más adelante, pero si pedaleás para adelante y no resolvés ninguno de los temas, estas en una situación complicada. Lo que va a quedar después de la cuarentena son 25 mil negocios menos, desocupación. Es mucho lo que se le pide a los argentinos para algo que no se resuelve y que nadie dice cuándo se va a resolver. Les sugiero que tengan una estrategia de salida, el pueblo te va a aguantar y hacer caso, va a padecer un poco más, pero necesitás una estrategia de salida porque esto no se resuelve con un IFE o una ATP".

"La Argentina está más cerca del Estado fallido que de la solución de los problemas por imposibilidad, incapacidad e ineptitud de tener una convivencia política armónica y de resolver los problemas básicos de la sociedad. Lo peor de la crítica es que es un Gobierno integrado por bellas y buenas personas, que pueden ser todos amigos de todos, pero perdió 3 meses porque 'primero tenemos que arreglar la deuda', después la pandemia y después políticos detrás de los acontecimientos que tenés que tenés ver cómo los dominás y gestionas porque tienen que ver con las internas menores de la política. El Gobierno no tiene política de comunicación, todos confían que el presidente es un gran comunicador, pero con Vicentin se demuele ese mito. Alberto tiene que hacer cambios, el Gobierno necesita un respirador, necesita de políticos que le arrastren la marca".

"La Dra. aporta temas, pero está imposibilitada de definirlos porque son todas grandes causas perdidas y tenés una sociedad harta que te va a acompañar, pero tenés que, por lo menos, mostrarle alguno posibilidad de solución. Tenés que explicarle cómo es que después de 100 días no están seguros de cuántos días más. Argentina no tiene solamente la cuarentena más larga del mundo, sino que además va a tener la economía significativamente más destruida después de la pandemia. El 80% del país está en otra situación, Alberto es el presidente de toda la Argentina, pero esta políticamente débil y vulnerable".

"Macri está sorprendido porque gracias al desastre ocasionado por la gente del Gobierno y en plena persecución por la cuestión de las servilletas parece que revive. Debe pensar que alguno lo quiere meter preso, porque pueden cometer el mismo error que cometió el macrismo con la Dra. El tema es que no tenés que perseguir a tu adversario, sino resolver los problemas. Los radicales, en 2015, fueron con complejo de culpa detrás de Macri porque estaban en la C. Cuestionado Macri, a los radicales no le sirve y ellos tienen la posibilidad de un Lousteau y de otro personaje que trata de recrear la mística radical del alfonsinismo, que es Facundo Manes. En el peronismo que no es K hay cuadros políticos bien formados y se está armando un peronismo federal, que es republicano, que miran con simpatía a Pichetto. Para mí, el peronismo no denuncia, sino que es denunciado. El peronista no gorrea, sino que fue siempre gorreado (policial)".