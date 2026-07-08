La Justicia ordenó restituir la pensión por viudez de Cristina Kirchner y volverá a cobrar más de $15 millones mensuales

De esa manera, revocaron la decisión adoptada en primera instancia por la jueza Karina Alonso Candis, que había rechazado la medida cautelar solicitada por la exmandataria.

Los magistrados consideraron el carácter alimentario de la prestación y habilitaron su pago mientras se resuelve la demanda principal iniciada por Cristina Kirchner contra la resolución administrativa que había dispuesto la baja de los beneficios.

Cristina Kirchner presentó una caución juratoria mediante la cual se comprometió a responder ante un eventual perjuicio al patrimonio público si la resolución definitiva le resulta adversa. (Foto: archivo)

Según informó la Anses a la Justicia previsional, el beneficio identificado con el número 47-6-8085213-0 será restablecido a partir de agosto de 2026. Del monto bruto se descontarán los aportes correspondientes a obra social y al impuesto a las ganancias.

La prestación tampoco incluirá el adicional por zona austral que la expresidenta percibió hasta 2024, cuando declaraba domicilio en Santa Cruz.

Para acceder al cobro provisorio, Cristina Kirchner presentó una caución juratoria mediante la cual se comprometió a responder ante un eventual perjuicio al patrimonio público si la resolución definitiva le resulta adversa. La Anses había solicitado una caución real para habilitar el pago, aunque la Justicia consideró suficiente la garantía juratoria.

La decisión favorable de la Cámara fue apelada tanto por la Anses como por el Ministerio Público Fiscal. (Foto: archivo)

La disputa judicial por el beneficio

La controversia se originó luego de la condena en la causa Vialidad, ratificada por la Corte Suprema. Tras ese fallo, en noviembre de 2024 la Anses dispuso la suspensión de los beneficios especiales que Cristina Kirchner percibía bajo el régimen de la Ley 24.018, tanto la asignación vitalicia por haber sido presidenta como la pensión por viudez.

Frente a esa decisión, la exmandataria presentó una demanda de nulidad contra la resolución administrativa y solicitó una medida cautelar para recuperar los haberes mientras se tramita el expediente principal.

La decisión favorable de la Cámara fue apelada tanto por la Anses como por el Ministerio Público Fiscal. Luego del rechazo del recurso extraordinario, ambas partes recurrieron en queja ante la Corte Suprema.