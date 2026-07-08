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La Justicia ordenó restituir la pensión por viudez de Cristina Kirchner y volverá a cobrar más de $15 millones mensuales

La Cámara Federal de la Seguridad Social dispuso que la expresidenta recupere de manera provisoria el beneficio derivado del fallecimiento de Néstor Kirchner. La Anses acatará la medida, aunque continuará apelando la decisión.

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La Cámara Federal de la Seguridad Social dispuso que la expresidenta recupere de manera provisoria el beneficio derivado del fallecimiento de Néstor Kirchner. (Foto: archivo)

La Cámara Federal de la Seguridad Social dispuso que la expresidenta recupere de manera provisoria el beneficio derivado del fallecimiento de Néstor Kirchner. (Foto: archivo)

Cristina Fernández de Kirchner volverá a percibir desde agosto la pensión por viudez derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner, luego de que la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenara restablecer el beneficio pese a la condena que pesa sobre la expresidenta en la causa Vialidad. El haber asciende a $15.683.154,06 brutos mensuales.

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La defensa de la ex mandataria cuestionó los límites impuestos durante el cumplimiento de la condena en la causa Vialidad. (Foto: archivo)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) notificó a la Justicia que dará cumplimiento a la resolución judicial y avanzará con el pago de la prestación. Sin embargo, el organismo adelantó que continuará cuestionando la medida en las instancias judiciales superiores.

El beneficio restituido corresponde a una de las asignaciones previstas por la Ley 24.018 y había sido suspendido en noviembre de 2024 tras la condena judicial. En cambio, continúa suspendida la asignación vitalicia que Cristina Kirchner percibía por haber ejercido la Presidencia de la Nación.

La decisión de la Cámara

La resolución fue dictada en febrero por los camaristas Sebastián Russo y Juan Fantini, quienes hicieron lugar al pedido de restitución provisoria presentado por la expresidenta.

De esa manera, revocaron la decisión adoptada en primera instancia por la jueza Karina Alonso Candis, que había rechazado la medida cautelar solicitada por la exmandataria.

Los magistrados consideraron el carácter alimentario de la prestación y habilitaron su pago mientras se resuelve la demanda principal iniciada por Cristina Kirchner contra la resolución administrativa que había dispuesto la baja de los beneficios.

Cristina Kirchner presentó una caución juratoria mediante la cual se comprometió a responder ante un eventual perjuicio al patrimonio público si la resolución definitiva le resulta adversa. (Foto: archivo)

Cristina Kirchner presentó una caución juratoria mediante la cual se comprometió a responder ante un eventual perjuicio al patrimonio público si la resolución definitiva le resulta adversa. (Foto: archivo)

Según informó la Anses a la Justicia previsional, el beneficio identificado con el número 47-6-8085213-0 será restablecido a partir de agosto de 2026. Del monto bruto se descontarán los aportes correspondientes a obra social y al impuesto a las ganancias.

La prestación tampoco incluirá el adicional por zona austral que la expresidenta percibió hasta 2024, cuando declaraba domicilio en Santa Cruz.

Para acceder al cobro provisorio, Cristina Kirchner presentó una caución juratoria mediante la cual se comprometió a responder ante un eventual perjuicio al patrimonio público si la resolución definitiva le resulta adversa. La Anses había solicitado una caución real para habilitar el pago, aunque la Justicia consideró suficiente la garantía juratoria.

La decisión favorable de la Cámara fue apelada tanto por la Anses como por el Ministerio Público Fiscal. (Foto: archivo)

La decisión favorable de la Cámara fue apelada tanto por la Anses como por el Ministerio Público Fiscal. (Foto: archivo)

La disputa judicial por el beneficio

La controversia se originó luego de la condena en la causa Vialidad, ratificada por la Corte Suprema. Tras ese fallo, en noviembre de 2024 la Anses dispuso la suspensión de los beneficios especiales que Cristina Kirchner percibía bajo el régimen de la Ley 24.018, tanto la asignación vitalicia por haber sido presidenta como la pensión por viudez.

Frente a esa decisión, la exmandataria presentó una demanda de nulidad contra la resolución administrativa y solicitó una medida cautelar para recuperar los haberes mientras se tramita el expediente principal.

La decisión favorable de la Cámara fue apelada tanto por la Anses como por el Ministerio Público Fiscal. Luego del rechazo del recurso extraordinario, ambas partes recurrieron en queja ante la Corte Suprema.

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