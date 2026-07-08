Con Karina Milei y Diego Santilli a la cabeza, la mesa política se reunió en Casa Rosada

Entre los temas centrales en la agenda, figuraba la estrategia que llevará el oficialismo a la comisión de Labor Parlamentaria en el Senado, que fue convocada esta tarde por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con el fin de definir los temas que debatirá la Cámara alta en la próxima sesión. Desde la Casa Rosada, como anticipó A24.com, esperan convocar la sesión para el próximo 16 de julio.

Santilli recibió a Pullaro en la previa a la mesa política en Casa Rosada

Antes de encabezar la mesa política con Karina Milei, Santilli se reunió con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. (Foto: prensa Santilli).

Antes de participar de la mesa política, Santilli mantuvo una reunión de trabajo con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. El encuentro comenzó al mediodía, y el gobernador radical se retiró dos horas después sin formular declaraciones.

La única información oficial que difundieron desde la Casa Rosada es que estaba previsto "repasar los principales temas de la agenda compartida entre la Nación y la provincia".

El gobernador radical quien ya había recibido a Milei en el acto por el Día de la Bandera en Rosario, el pasado 20 de junio, ya avisó que no asistirá a la invitación del Gobierno nacional para la vigilia por el 9 de julio este miércoles a la noche en Tucumán, al que fueron invitados todos los gobernadores aliados.

La reunión con Santilli fue anticipada por la vocera del gobierno santafesino, Virginia Coudannes, quien informó en la red social X que Pullaro buscaba “avanzar en una clave agenda para Santa Fe”. Según detalló, el mandatario insistió con el reclamo por la deuda previsional que Nación mantiene con la provincia y su forma de pago, además de pedir definiciones sobre la ejecución de obras en rutas nacionales.

Sin embargo, fuentes cercanas al mandatario santafesino consultadas por A24.com, evitaron anticipar su posición respecto al proyecto de reforma electoral por el que Milei busca eliminar las PASO de cara a las elecciones generales de 2027.