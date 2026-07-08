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Con Karina Milei y Diego Santilli a la cabeza, la mesa política se reunió en Casa Rosada

Con la conducción política de Karina Milei y Diego Santilli como jefe de Gabinete, la mesa chica del Gobierno se reunió para definir la estrategia con la que busca acelerar el debate por la reforma electoral y la eliminación de las PASO, entre otros proyectos que pidió Milei para el Congreso.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Karina Milei y Diego Santilli encabezaron una nueva reunión de mesa política. (Foto: prensa Casa Rosada).

Karina Milei y Diego Santilli encabezaron una nueva reunión de mesa política. (Foto: prensa Casa Rosada).

Karina Milei y Diego Santilli reunieron este miércoles a la mesa política en la Casa Rosada para delinear las prioridades de la agenda parlamentaria, con la prioridad puesta en debatir la próxima semana del 16 de julio, las leyes de Propiedad Privada, la ley Hojarasca, Zonas Frías y 30 pliegos judiciales pendientes. Luego, el Gobierno se propondrá avanzar de lleno tras el receso invernal, con los nuevos proyectos de Reforma Electoral, Inocencia Fiscal y la reforma de la carta orgánica del Banco Central.

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La reunión que en principio había sido anunciada a partir de las 17, finalmente se adelantó a las 14.30, y según pudo confirmar A24.com se desarrolló en el despacho del nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la planta Baja de la Casa Rosada hasta las 16.30. Allí hubo asistencia perfecta del nuevo círculo chico del Gobierno que lidera Karina Milei.

A las 14 también ingresaron al despacho de Santilli el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de Senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich; y los funcionarios que responden a la secretaria General de Presidencia en el nuevo organigrama de Gobierno que busca consolidarse a dos semanas después de la salida de Manuel Adorni.

Como nuevo integrante de la mesa política se destaca el flamante secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández. Mientras, se mantiene como enlace con el Congreso el ahora vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, que trabaja en tándem con el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem, mano derecha de Karina en la relación y el armado político del gobierno en las provincias.

Entre los temas centrales en la agenda, figuraba la estrategia que llevará el oficialismo a la comisión de Labor Parlamentaria en el Senado, que fue convocada esta tarde por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con el fin de definir los temas que debatirá la Cámara alta en la próxima sesión. Desde la Casa Rosada, como anticipó A24.com, esperan convocar la sesión para el próximo 16 de julio.

Santilli recibió a Pullaro en la previa a la mesa política en Casa Rosada

Antes de encabezar la mesa pol&iacute;tica con Karina Milei, Santilli se reuni&oacute; con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. (Foto: prensa Santilli).

Antes de encabezar la mesa política con Karina Milei, Santilli se reunió con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. (Foto: prensa Santilli).

Antes de participar de la mesa política, Santilli mantuvo una reunión de trabajo con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. El encuentro comenzó al mediodía, y el gobernador radical se retiró dos horas después sin formular declaraciones.

La única información oficial que difundieron desde la Casa Rosada es que estaba previsto "repasar los principales temas de la agenda compartida entre la Nación y la provincia".

El gobernador radical quien ya había recibido a Milei en el acto por el Día de la Bandera en Rosario, el pasado 20 de junio, ya avisó que no asistirá a la invitación del Gobierno nacional para la vigilia por el 9 de julio este miércoles a la noche en Tucumán, al que fueron invitados todos los gobernadores aliados.

La reunión con Santilli fue anticipada por la vocera del gobierno santafesino, Virginia Coudannes, quien informó en la red social X que Pullaro buscaba “avanzar en una clave agenda para Santa Fe”. Según detalló, el mandatario insistió con el reclamo por la deuda previsional que Nación mantiene con la provincia y su forma de pago, además de pedir definiciones sobre la ejecución de obras en rutas nacionales.

Sin embargo, fuentes cercanas al mandatario santafesino consultadas por A24.com, evitaron anticipar su posición respecto al proyecto de reforma electoral por el que Milei busca eliminar las PASO de cara a las elecciones generales de 2027.

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