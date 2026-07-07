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Milei encabeza la vigilia del 9 de Julio en Tucumán junto a gobernadores y legisladores aliados

El Presidente encabezará este miércoles la vigilia por el Día de la Independencia en la histórica Casa de Tucumán. El gobernador Jaldo invitó a todos los gobernadores y a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Javier Milei vuelve este miércoles a encabezar la vigilia por el 9 de julio en la Casa de Tucumán. Se espera nueva foto con gobernadores aliados y sigue la tensión con Villarruel. (Foto: archivo)

Javier Milei vuelve este miércoles a encabezar la vigilia por el 9 de julio en la Casa de Tucumán. Se espera nueva foto con gobernadores aliados y sigue la tensión con Villarruel. (Foto: archivo)

El presidente Javier Milei encabezará, por segunda vez desde que llegó al gobierno, la vigilia por el Dia de la Independencia este jueves 9 de julio en la histórica Casa de Tucumán. El acto está previsto para la medianoche de este miércoles y se espera la presencia de las máximas autoridades nacionales, incluida la vicepresidenta Victoria Villarruel, todos los gobernadores y diputados y senadores aliados al oficialismo.

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Según confirmaron fuentes oficiales a A24.com, el presidente tiene previsto partir este miércoles a las 19, después de la reunión que encabezarán su hermana, Karina Milei y el nuevo jefe de Gabiente, Diego Santilli, con los integrantes de la nueva mesa política, convocada a las 17 en la Casa Rosada.

Allí analizarán el nuevo clima en el Congreso y la estrategia para reimpulsar los proyectos que buscarán darle prioridad en las próximas sesiones del Congreso: la reforma política electoral, la de Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

"TOMAR NOTA. Se viene un conjunto de reformas que nos permitirán salir de los más de 90 años de decadencia gestados por la ca$ta con sus delirantes políticas monetaria y fiscal. VLLC!", anticipó este martes Milei en un mensaje en la red X.

El presidente compartió declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien este miércoles se sumará a la reunión de la mesa política en Casa Rosada para hablar del proyecto que enviarán al Congreso próximamente para modificar la ley de Inocencia Fiscal y el de reforma del BCRA, dos de los puntos incluidos en el Pacto de Mayo vinculados a la promesa de "penalizar la emisión monetaria" y la prohibición del financiamiento de gastos del Tesoro con reservas del BCRA.

Milei anunció en declaraciones al canal de Streaming Neura que este martes a las 18 se reunía con Caputo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzeneggerm en la residencia de Olivos para "delinear el formato de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central". En ese marco, no se descartan anuncios en ese sentido, en su discurso este 9 de julio desde Tucumán.

Los proyectos de nuevas reformas, según anticipó Milei este martes, incluirían además de la "Reforma de la Carta Orgánica del BCRA, las bases del SHUTDOWN del Estado, la nueva ley para el Mercado de Capitales y el inicio de la desregulación del Mercado de seguros".

Los preparativos del acto del 9 de julio

Se espera que Milei junto a casi todo el Gabinete de ministros llegue al aeropuerto de Tucumán este miércoles 8 de julio alrededor de las 21 para encabezar a la medianoche la vigilia por el 9 de Julio en la histórica Casa de Tucumán, donde hace 210 años se declaró la independencia nacional.

Un acto similar encabezó el 9 de julio de 2024, al elegir la Casa de Tucumán como escenario para firmar el denominado "Pacto de Mayo" con 10 puntos centrales de políticas de Estado libertarias. En esa oportunidad, 18 gobernadores participron del acto y se convirtieron en importantes aliados de las reformas impulsadas por el gobierno en el Congreso.

Para el aniversario de este año, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo (peronista aliado del gobierno), como anfitrión, fue el encargado de invitar a todos los gobernadores además de diputados y senadores. En principio, una docena de jefes provinciales confirmaron su asistencia.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, también asitirá a la ceremonia patria, invitada por Jaldo. Desde la Casa Rosada, una importante fuente del Gobierno nacional, prefirió no anticipar opinión sobre el nuevo cruce que protagonizarán el presidente y la vice, cada vez más alejados políticamente.

Fuentes cercanas a la Vicepresidenta, confirmaron a A24.com que Villarruel "mañana estará en la vigilia en la Casa Histórica, en el acto central por el 9 de julio en Tucumán". La titular del Senado mantendrá la postura de estricto corte protocolar que mostró en el acto del Día de la Bandera, el pasado 20 de junio en Rosario, cuando se evitó una foto junto al presidente y se mantuvo el distanciamiento entre ambos.

Según esta previsto por la Casa Rosada, la ceremonia comenzará el 8 de julio a las 23.58 con la transmisión de la vigilia en vivo y directo por Cadena Nacional, que comenzará con las estrofas del Himno Nacional y culminará con un discurso del Presidente, a la 01.15 del 9 de julio.

Milei anunció en declaraciones al canal de Streaming Neura que este martes a las 18 se reunía con los ministros de Economía, Luis Caputo y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger en la residencia de olivos para "delinear el formato de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central".

En ese marco, no se descartan anuncios en ese sentido, en su discurso este 9 de julio desde Tucumán.

Los proyectos de nuevas reformas, según anticipó Milei este martes, incluirían además de la "Reforma de la Carta Orgánica del BCRA, las bases del SHUTDOWN del Estado, la nueva ley para el Mercado de Capitales y el inicio de la desregulación del Mercado de seguros".

Concluido el acto en Tucumán, la comitiva oficial evaluaba la conveniencia de pasar la noche en la provincia norteña, o como ya sucedió en 2024, regresar de inmediato a Buenos Aires para acudir el jueves a las 10.30 a la caminata desde la Casa Rosada hasta la Catedral porteña. Allí el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva ofrecerá un Tedeum, en conmemoración de la nueva fecha patria.

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