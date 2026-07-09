La Selección Argentina lidera tres estadísticas clave del Mundial: cuáles son y qué dicen los números

España comparte ese mismo porcentaje del 91% en precisión, aunque con una menor cantidad de pases completados, mientras que Marruecos completa el podio internacional con un 89% de efectividad total. Los números aportan que la Selección Argentina no solo es el equipo que más hace circular el balón, sino también uno de los que menos se equivoca al hacerlo. Es una marca registrada que acompaña al proceso de Scaloni desde hace años y que representa a la perfección la idea que impulsó el director técnico desde su llegada, consolidando un equipo protagonista, que intenta controlar los partidos desde la posesión y que busca atacar sin renunciar jamás al buen trato del balón.

Cuál es la curiosidad de los equipos que lideran los registros oficiales de la FIFA

El desarrollo de las llaves eliminatorias terminó premiando a los combinados que apostaron por una propuesta ofensiva y de posesión a lo largo del certamen.

La curiosidad que expone el desarrollo del torneo es que los tres equipos que encabezan esos registros de juego asociado siguen en carrera de cara a la recta final. Francia comparte con Argentina el liderazgo en cantidad de goles anotados, mientras que España y Marruecos son sus principales perseguidores en los apartados vinculados a la circulación del balón. Los cuatro seleccionados buscarán ampliar esas cifras individuales y colectivas en las exigentes llaves de cuartos de final, donde la Albiceleste se medirá ante Suiza buscando revalidar su poderío estadístico y futbolístico en la cancha.