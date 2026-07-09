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La Selección Argentina lidera tres estadísticas clave del Mundial: cuáles son y qué dicen los números

La Selección Argentina lidera estadísticas clave de la FIFA en el Mundial 2026. Los argumentos del equipo de Scaloni antes de jugar con Suiza.

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La Selección Argentina lidera tres estadísticas clave del Mundial: cuáles son y qué dicen los números

El camino del vigente campeón del mundo hacia las instancias decisivas del certamen ecuménico combina la fortaleza anímica con un sustento analítico inobjetable. En un Mundial donde por momentos debió sufrir más de la cuenta, como ocurrió en la trabajada clasificación frente a Egipto, la Selección Argentina mantiene intacta una de las principales características que construyó durante el ciclo de Lionel Scaloni. Más allá de que la performance futbolística no viene siendo la más destacada de la Scaloneta en el plano visual, los números oficiales de la FIFA reflejan con nitidez que el conjunto sudamericano sigue siendo el equipo que mejor interpreta una idea de juego basada en el protagonismo absoluto con la pelota.

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Los hinchas argentinos se imponen como los más fieles y pasionales del Mundial (Foto: Reuters)

La solidez del plan estratégico encuentra su respaldo en las planillas de rendimiento técnico entregadas por la máxima entidad del fútbol internacional. No es ninguna casualidad que el combinado nacional llegue a los cuartos de final liderando tres estadísticas centrales del torneo: más goles, mayor cantidad de pases y precisión. La primera estadística clave tiene que ver con el poder de fuego en el área rival, donde Argentina es, junto con Francia, la selección más goleadora del Mundial, con 14 tantos. Al momento de desglosar dicha efectividad, buena parte de esa producción lleva la firma de Lionel Messi, quien se posiciona como el máximo artillero de todo el certamen norteamericano con ocho conquistas.

Sin embargo, los datos que mejor representan la identidad conceptual del campeón del mundo se vinculan de forma directa con la gestación y el traslado en la mitad de la cancha. Según las estadísticas oficiales de la FIFA, Argentina es el equipo que más pases completó en todo el Mundial, con 3.446, por delante de España, que acumula 3.382, y Marruecos, tercero con 3.126. A ese extraordinario volumen de circulación colectiva se le suma otro registro que explica por qué el cuadro de Scaloni suele dominar el ritmo de las acciones: Argentina también lidera la Copa del Mundo en precisión de pases, con un 91% de efectividad.

Qué selecciones compiten con Argentina en el liderazgo estadístico del Mundial 2026

La pelea por el dominio de los rubros técnicos de la FIFA expone una paridad absoluta entre los cuatro equipos que mejor trato le dan al balón en la víspera de los cuartos de final.

España comparte ese mismo porcentaje del 91% en precisión, aunque con una menor cantidad de pases completados, mientras que Marruecos completa el podio internacional con un 89% de efectividad total. Los números aportan que la Selección Argentina no solo es el equipo que más hace circular el balón, sino también uno de los que menos se equivoca al hacerlo. Es una marca registrada que acompaña al proceso de Scaloni desde hace años y que representa a la perfección la idea que impulsó el director técnico desde su llegada, consolidando un equipo protagonista, que intenta controlar los partidos desde la posesión y que busca atacar sin renunciar jamás al buen trato del balón.

Cuál es la curiosidad de los equipos que lideran los registros oficiales de la FIFA

El desarrollo de las llaves eliminatorias terminó premiando a los combinados que apostaron por una propuesta ofensiva y de posesión a lo largo del certamen.

La curiosidad que expone el desarrollo del torneo es que los tres equipos que encabezan esos registros de juego asociado siguen en carrera de cara a la recta final. Francia comparte con Argentina el liderazgo en cantidad de goles anotados, mientras que España y Marruecos son sus principales perseguidores en los apartados vinculados a la circulación del balón. Los cuatro seleccionados buscarán ampliar esas cifras individuales y colectivas en las exigentes llaves de cuartos de final, donde la Albiceleste se medirá ante Suiza buscando revalidar su poderío estadístico y futbolístico en la cancha.

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