"Asfixiados por la cuarentena": el editorial de Jonatan Viale

El editorial de Jonatan Viale, en A24

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió al aumento de los casos de coronavirus en el AMBA y la posibilidad de que esta región vaya una nueva cuarentena estricta al señalar que los comerciantes, empresarios y laburantes están "asfixiados" por la crisis generada por la pandemia y el aislamiento.

"Cuarentena total por 15 días. Esa es la conclusión a la que llegaron en las últimas horas el presidente Fernández, el gobernador Kicillof y el jefe de Gobierno Larreta. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, planteó ayer en este programa ir hacia un aislamiento estricto por 15 días, todavía más duro que el de fines de marzo, sin transporte público y que todas las empresas esenciales (farmacias, supermercados, clínicas, etc) dispongan de un transporte privado para sus trabajadores durante 15 días. En la Ciudad ven al razonamiento como exagerado, pero reconocen que la idea es ir hacia dos semanas de endurecimiento total de la cuarentena, hasta el 13 de julio".

"¿Qué pasa con el pequeño y mediano comercio que está cerrado hace 100 días y que tiene por delante, como mínimo, dos semanas más con mucha menos gente circulando en la calle? 27 mil comercios podrían cerrar en CABA (FECOBA). Las zonas más afectadas: Belgrano, Once, Balvanera, Centro, Barrio Norte y Villa Crespo. ¿Por qué cierran? Porque se juntó todo: pandemia, gente que no tiene plata para consumir, deudas y falta de horizonte. Comerciantes, industriales y empresarios están de acuerdo en algo: el hecho de que no haya una fecha estimativa final del aislamiento obligatorio te hace tirar la toalla".

"El problema de esta pandemia es que el comerciante, el empresario y el laburante viene escuchando que el pico es en abril, en mayo, en junio, en julio. Que es el último esfuerzo y mientras tanto el único ingreso que tienen es una IFE de 10 mil pesos. La única manera de sostener las empresas es con el Estado poniendo plata, pero adivinen qué: el Estado también está en rojo".

"Mirá la locura que ocurrió en Argentina. En 2001, el pero momento histórico del país, casi 4 millones de trabajadores tiraban del carro para sostener a 6 millones de personas que iban arriba. En 2020, 6 millones de trabajadores tiran del carro para sostener a 21 millones que van arriba. Eso explica por qué el carro no se mueve".