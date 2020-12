"Atención Cristina: Boudou no quiere ser María Julia": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24

En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió a la defensa que recibió el ex vicepresidente luego de que la Corte Suprema confirmara su condena en la causa Ciccone y advirtió: "Atención Cristina (Kirchner): (Amado) Boudou no quiere ser María Julia (Alsogaray)".

"Gran parte del Gobierno salió a defender con fuerza a Amado Boudou. ¿Qué habrá pasado? Nunca el kirchnerismo había salido a defenderlo de manera tan organizada. ¿Cuál habrá sido el disparador para que se baje la orden de una defensa tan coordinada y tan corporativa? ¿Será que Boudou no quiere ser María Julia?"

"María Julia Alsogaray fue mucho más que una secretaria de Medio Ambiente. Fue la persona que pagó las culpas de la corrupción estructural del menemismo. La única que estuvo varios años en prisión porque venía de la UCeDé, no era del palo, no era 'compañera' y obviamente porque admitió haber recibido sobresueldos".

"Boudou se parece mucho a María Julia y a él también le soltaron la mano cuando dejó de ser útil. Tal vez se cansó, no quiere volver a Ezeiza, amenazó con hablar y tenga ganas de contar quién le ordenó quedarse con Ciccone; o tal vez extraña los discursos donde la ex presidenta se regocijaba de tener un buen vice, tiempos donde se paseaba por los estudios de televisión como Rock Star, acompañando a la Macha de Rolando".

"¿Cuál es el problema? Que pasó de ser un vice modelo a un facineroso que se quedó con la máquina de hacer dinero. Lo aislaron, lo entregaron y lo condenaron. Pero ahora llegó el momento de defenderlo. Lo bueno para el compañero Boudou es que le dejaron la pensión vitalicia de $420 mil".

"Lo preocupante y, hablando muy en serio, es que todo el colectivo kirchnerista que salió a defenderlo se olvidó de los hechos. Hablan de Lawfare y de persecución política; pero no hablan de hechos, no dicen que es inocente porque no pueden hacerlo. La causa está plagada de hechos irrefutables y no tiene cómo defenderlo".

"15 jueces dijeron que este señor es un corrupto, que pagó coimas para quedarse con una imprenta a través de un testaferro. Aún así, el kirchnerismo habla de Lawfare, medios hegemónicos y las AFJP. Están seteados para decir siempre lo mismo. El problema es que mientras el Gobierno pierde tiempo y energía en defender a un delincuente, se olvidan de gobernar la Argentina del horror".