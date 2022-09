Atentado a Cristina Kirchner: la novia de Fernando Sabag Montiel quiere "pedirle perdón" a la vicepresidenta

El hombre manifestó que “pone las manos en el fuego” por Brenda y aseguró que es “una chica que sufrió mucho”. “Fue abusada, después perdió a su madre que murió por leucemia y después perdió a su hijo, ahí quedó muy vulnerable”, remarcó.

En tal sentido, consideró que en ese momento es que conoce a Sabag Montiel, con quien comenzó su relación sentimental “hace un mes”. Consultado por su yerno, Uliarte aseguró que lo vio solo una vez, pero que su sobrino que sí dialogó con él lo definió como “un Carlitos”.

“Mi sobrino decía que (Sabag Montiel) le quería hacer las tetas y la boca para la prostitución en OnlyFans, que se iba a hacer millonario”, aseguró Uliarte y agregó: “Lo veía como una persona estúpida”.

Quién es Brenda Uliarte

Leonardo, aseguró que “todas las personas que la conocen saben que Brenda es una persona culta e inteligente no es una cabeza de termo”. En tal sentido, su padre reveló que la joven “estudiaba enfermería” y remarcó que en su familia son “evangelistas criados en la palabra”.

“Ella quedó muy vulnerable, habrá conocido a este tipo, se habrá encariñado con el personaje, ella no es esa persona que dice ‘los planeros no me gustan’”, aseveró, y se refirió a las declaraciones de su hija. “Todo eso me pareció raro, yo soy peronista, ultrakirchnerista, yo le hablaba de Perón y ella me decía ‘papá dejá de hablar’”, y aseguró que frente al atentado sintió “que mataban a su segunda mamáa”.

“Recién por teléfono me dijo que quiere pedirle perdón a Cristina Kirchner”, reveló Leonardo en diálogo con A24 y aseguró que su hija le manifestó que “jamás tuvo intención en lo que pasó”.