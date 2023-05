Atentado a Cristina Kirchner: piden que Gerardo Milman sea separado de la Cámara de Diputados

Dijo que el hecho habría ocurrido con intervención del legislador Gerardo Milman, cuyo apellido da nombre a una de las pistas que se investigan en la causa del intento de magnicidio cometido contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Para García, “por muchas menos razones, otros diputados han sido apartados".

Ivana Bohdziewicz, la ex asesora del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman, reconoció el viernes pasado ante la Justicia que el borrado de teléfonos se realizó en oficinas de Patricia Bullrich sobre la Avenida de Mayo aproximadamente el 10 de noviembre del año pasado, cuando la querella de la vicepresidenta había pedido el secuestro de los aparatos, en el marco de la investigación por el intento de magnicidio.

“Nos fuimos a Av. De Mayo 953, tercer piso, oficina Patricia Bullrich, si no me equivoco, llegamos ahí, no había nadie, solo estaba Milman con el perito, cuyo nombre no recuerdo, pero era morocho, grandote, de unos 60 años aproximadamente, vestido de civil, no recuerdo si estaba con bastón”, relató Bohdziewicz.

La difusión de la declaración, adelantada el domingo por el matutino Página 12, causó la reacción de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien publicó en sus redes sociales un artículo de la prensa brasileña: “Son las expresiones de un diputado de la República Federativa de Brasil publicadas en el día de ayer al conocerse, a través de @pagina12, el testimonio de una ex asesora del Diputado Milman”.

“Resulta muy impresionante no sólo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre”, añadió la vicepresidenta. También el presidente, Alberto Fernández, se hizo eco de la situación.

En sus redes sociales, Patricia Bullrich publicó un tuit: “Ya no saben que inventar frente al total y absoluto fracaso de su patético cogobierno. Conmigo, El 10 de diciembre el kirchnerismo se acaba”.