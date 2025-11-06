Avioneta narco: el gobernador de Salta pide que el Congreso apruebe la Ley de Derribo y Radarización

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GustavoSaenzOK/status/1986470881057468832&partner=&hide_thread=false Lo que pasó con la avioneta narco demuestra que necesitamos radarización y una ley de derribo. Es necesario, ya lo he pedido en otras oportunidades, que los legisladores nacionales acompañen esta medida.



No voy a dar un paso atrás en la lucha contra el narcotráfico.



Gracias al… pic.twitter.com/lYZPnLhVWP — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) November 6, 2025

"Soy el primer gobernador en la historia que logró que hoy día todas las fuerzas federales estén custodiando y cuidando nuestras fronteras, pero no alcanza, no es suficiente. Tenemos más de 700 kilómetros de frontera. Es necesario, y por eso les pido a los legisladores nacionales, ya lo he hecho en otras oportunidades, que se trate la Ley de Derribo y de Radarización de todas las fronteras, esto es fundamental para seguir firmes en nuestra lucha contra el narcotráfico", agregó el salteño.

El mandatario se mostró en sintonía con la administración nacional en este tema medular para la seguridad de los argentinos. "Gracias nuevamente a la ministra Bullrich, al ministro Petri y a todos los que de una u otra forma entendieron que la frontera Norte estaba absolutamente descuidada. Vamos a seguir trabajando juntos, con más fuerzas que nunca, para terminar de una vez por todas con estos delincuentes y con el crimen organizado".