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Desmienten que Luis Miguel haya sido internado de urgencia: qué dijeron sobre su salud

Medios mexicanos habían dado a conocer en las últimas horas la noticia de que Luis Miguel estaría atravesando un delicado cuadro de salud. Sin embargo, horas después, su entorno lo desmintió.

15 may 2026, 22:52
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Desmienten que Luis Miguel haya sido internado de urgencia: qué dijeron sobre su salud
Desmienten que Luis Miguel haya sido internado de urgencia: qué dijeron sobre su salud

Desmienten que Luis Miguel haya sido internado de urgencia: qué dijeron sobre su salud

Según trascendió este viernes 15 de mayo, Luis Miguel había sido internado de urgencia en Nueva York tras sufrir una complicación cardíaca. La información, que comenzó a circular con fuerza en las últimas horas, generó una inmediata ola de preocupación entre sus fanáticos y encendió las alarmas en el mundo.

De acuerdo a la periodista de espectáculos Jacqueline Martínez, conocida como Chamonic, la pareja del cantante, Paloma Cuevas, lo habría acompañado a una revisión médica en la ciudad de Estados Unidos. Sin embargo, según trascendió, la situación se habría complicado y no quedó otro remedio que hospitalizar de inmediato al artista por una supuesta afección cardíaca.

“Se dice que Luis Miguel desde el día lunes se encuentra hospitalizado tras sentirse mal, su novia lo habría llevado a revisión y según detectaron que tenía un problema cardiaco y hasta el momento sigue hospitalizado en Nueva York”, publicó Chamonic en sus redes sociales.

Luis Miguel salud

Qué dijo el entorno de Luis Miguel sobre su salud

En medio de la preocupación que generaron las versiones sobre una supuesta internación de urgencia, personas cercanas a Luis Miguel salieron rápidamente a desmentir la información y aseguraron que el cantante se encuentra en perfecto estado de salud.

Según trascendió, las versiones que circularon en redes sociales y que luego fueron replicadas por distintos medios nacionales e internacionales no tendrían ningún sustento real y formarían parte de una nueva ola de rumores alrededor de la vida privada del artista mexicano.

No es la primera vez que ocurre algo similar. Cada vez que el cantante decide alejarse de la exposición pública o mantiene un bajo perfil durante algunas semanas, comienzan a aparecer especulaciones sobre su salud, su presente sentimental o su carrera artística, muchas de las cuales terminan siendo exageradas o completamente falsas.

En los últimos tiempos, el cantante eligió mantenerse lejos de las redes sociales y reducir al mínimo sus apariciones públicas. De hecho, la última vez que fue visto públicamente habría sido hace aproximadamente un mes, cuando compartió una salida en un exclusivo restaurante de Salamanca junto a su pareja, Paloma Cuevas.

Luis Miguel y Paloma Cuevas en Argentina 9.jpg

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