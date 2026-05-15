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POR UN CONTROL MÉDICO

Revuelo en redes por un video de Cristina Kirchner caminando por la calle sin custodia

Las imágenes muestran a la ex presidenta bajando de un auto y regresando a su domicilio en Constitución. Desde su entorno aclararon que había salido para realizarse un control médico autorizado por la Justicia.

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La salida de Cristina Kirchner de la propiedad ubicada en San José 1111 estuvo vinculada a un control médico. (Foto: captura de pantalla)

La salida de Cristina Kirchner de la propiedad ubicada en San José 1111 estuvo vinculada a un control médico. (Foto: captura de pantalla)

Un video de Cristina Kirchner caminando por la vía pública sin custodia policial visible generó fuerte repercusión en redes sociales durante las últimas horas. Las imágenes fueron difundidas por un usuario de TikTok y muestran a la ex presidenta descendiendo de un vehículo y reingresando a su domicilio del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria desde junio de 2025.

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La secuencia despertó numerosos comentarios y reacciones, principalmente por la ausencia de efectivos uniformados acompañando a la ex mandataria durante el breve trayecto desde el auto hasta el edificio.

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Las imágenes muestran a la ex presidenta descendiendo de un vehículo y reingresando a su domicilio del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria desde junio de 2025. (Foto: archivo)

Las imágenes muestran a la ex presidenta descendiendo de un vehículo y reingresando a su domicilio del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria desde junio de 2025. (Foto: archivo)

La aclaración del entorno de Cristina Kirchner

Fuentes judiciales confirmaron que la salida de Cristina Kirchner de la propiedad ubicada en San José 1111 estuvo vinculada a un control médico. Tras la viralización del video, desde el entorno de la ex presidenta explicaron que las personas que cumplen prisión domiciliaria pueden salir para realizar controles médicos, siempre con autorización judicial y sin necesidad de custodia policial visible.

Según la publicación realizada por la persona que compartió las imágenes en redes sociales, la ex mandataria salió de su casa este miércoles a las 9:15 y regresó a las 14:07.

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Quiénes acompañaban a la ex presidenta

En el video se observa a la ex presidenta caminando por la vereda sin efectivos policiales uniformados. Sin embargo, era acompañada por cuatro hombres vestidos de civil.

Entre ellos se encontraba Diego Carbone, su histórico custodio, quien la escoltaba durante el recorrido hasta el ingreso al edificio.

Al bajar del vehículo, también se escucha a una mujer expresarle palabras de afecto y admiración. Cristina Kirchner frenó unos segundos, giró hacia donde provenían los gritos y respondió con un saludo utilizando la mano izquierda antes de ingresar nuevamente a la propiedad.

El balcón de Constitución volvió a ser punto de militancia

La salida difundida en redes ocurrió un día después de otra aparición pública de la ex mandataria desde el balcón de su departamento.

El martes por la tarde, Cristina Kirchner salió a saludar a militantes que llegaron hasta San José 1111 luego de participar de la Marcha Federal Universitaria en Plaza de Mayo.

Pasadas las 19, la ex presidenta se mostró desde el balcón de su vivienda y saludó a las columnas de manifestantes que se concentraron en la esquina del edificio, un lugar que en los últimos meses se convirtió en un habitual punto de encuentro de la militancia peronista.

En ese marco, las agrupaciones Casa Cristina Libre y Peronia Capital anunciaron la tercera edición de "Unos mates con Cristina" para este sábado de 14 a 18 en su domicilio en Constitución.

Convocatoria mates con Cristina Kirchner

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