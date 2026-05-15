Revuelo en redes por un video de Cristina Kirchner caminando por la calle sin custodia

Según la publicación realizada por la persona que compartió las imágenes en redes sociales, la ex mandataria salió de su casa este miércoles a las 9:15 y regresó a las 14:07.

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Quiénes acompañaban a la ex presidenta

En el video se observa a la ex presidenta caminando por la vereda sin efectivos policiales uniformados. Sin embargo, era acompañada por cuatro hombres vestidos de civil.

Entre ellos se encontraba Diego Carbone, su histórico custodio, quien la escoltaba durante el recorrido hasta el ingreso al edificio.

Al bajar del vehículo, también se escucha a una mujer expresarle palabras de afecto y admiración. Cristina Kirchner frenó unos segundos, giró hacia donde provenían los gritos y respondió con un saludo utilizando la mano izquierda antes de ingresar nuevamente a la propiedad.

El balcón de Constitución volvió a ser punto de militancia

La salida difundida en redes ocurrió un día después de otra aparición pública de la ex mandataria desde el balcón de su departamento.

El martes por la tarde, Cristina Kirchner salió a saludar a militantes que llegaron hasta San José 1111 luego de participar de la Marcha Federal Universitaria en Plaza de Mayo.

Pasadas las 19, la ex presidenta se mostró desde el balcón de su vivienda y saludó a las columnas de manifestantes que se concentraron en la esquina del edificio, un lugar que en los últimos meses se convirtió en un habitual punto de encuentro de la militancia peronista.

En ese marco, las agrupaciones Casa Cristina Libre y Peronia Capital anunciaron la tercera edición de "Unos mates con Cristina" para este sábado de 14 a 18 en su domicilio en Constitución.