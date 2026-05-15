Denuncias por contratos del PAMI y negocios de salud complican al diputado del Tesla

El diputado nacional jujeño Manuel Quintar quedó en el centro de la polémica luego de que trascendieran denuncias vinculadas a presuntas irregularidades en contrataciones del PAMI con empresas de salud relacionadas con su entorno familiar.
El legislador jujeño enfrenta acusaciones por presuntas irregularidades en contrataciones del PAMI con clínicas ligadas a su entorno familiar.
Las denuncias contra Quintar en la Justicia que involucran al PAMI (Foto: archivo)
El diputado nacional jujeño Manuel Quintar quedó en el centro de la polémica luego de que trascendieran denuncias vinculadas a presuntas irregularidades en contrataciones del PAMI con empresas de salud relacionadas con su entorno familiar.
La controversia tomó dimensión nacional tras la difusión de imágenes del legislador llegando al Congreso en un Tesla Cybertruck valuado en más de U$S 100 mil, episodio que derivó en una mayor exposición pública de las denuncias radicadas en la Justicia Federal de Jujuy.
La causa quedó en manos de la fiscalía federal de Federico Zurueta y apunta a determinar si existió direccionamiento de prestaciones del PAMI hacia clínicas y empresas vinculadas a Quintar.
Una de las firmas bajo análisis es la Clínica San Francisco SRL, relacionada societariamente con la esposa del diputado, Natalia Carolina Castillo Aurane. Además, de acuerdo con la documentación incorporada a la investigación y difundida en el programa WiFi, se detectaron varias transferencias del PAMI por 26 millones hacia la Cooperativa de Profesionales de la Salud, bajo la órbita de su prima, Analía Quintar. Estas entidades habrían sido habilitadas de manera irregular como prestadoras preferenciales del PAMI
Quintar integra actualmente el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados y preside la Comisión de Acción Social y Salud.
Antes de sumarse al espacio libertario, desarrolló su carrera política dentro de sectores vinculados al peronismo jujeño. En 2021 participó de listas relacionadas con el Partido Justicialista provincial y mantenía vínculos políticos con dirigentes cercanos a Milagro Sala y referentes históricos del PJ local.
El diputado pertenece además a una familia históricamente ligada al negocio de la salud privada en Jujuy. El grupo controla la clínica Clínica Los Lapachos, ubicada en San Salvador de Jujuy, además de otras empresas y emprendimientos del sector sanitario.
Las denuncias también apuntan a la relación entre el titular local del PAMI, Evaristo Bautista, y clínicas vinculadas al entorno de Quintar. Entre las instituciones mencionadas aparecen la Clínica Los Lapachos, la Clínica San Francisco y una cooperativa de profesionales de la salud que habría solicitado habilitaciones para prestar servicios al organismo.
El caso escaló a nivel nacional después de que Quintar llegara al Congreso manejando una Tesla Cybertruck. El legislador confirmó públicamente ser propietario del vehículo y defendió la compra en redes sociales. “A mi nombre, con la mía”, escribió.
Quintar informó en sus declaraciones patrimoniales bienes por más de $231 millones, entre ellos inmuebles en Jujuy y Salta, vehículos y participación accionaria en empresas vinculadas a la salud.
Mientras crece la repercusión política del caso, la Justicia Federal deberá determinar si existieron incompatibilidades, irregularidades administrativas o beneficios indebidos en las contrataciones del PAMI con empresas relacionadas con el entorno del legislador jujeño.