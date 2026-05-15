Denuncias por contratos del PAMI y negocios de salud complican al diputado del Tesla

Denuncia diputado tesla La Clínica San Francisco SRL, relacionada societariamente con la esposa del diputado, habría recibido facturaciones del PAMI por alrededor de $27 millones. (Foto: captura de pantalla)

El entramado empresarial y político

Quintar integra actualmente el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados y preside la Comisión de Acción Social y Salud.

Manuel Quintar Quintar preside la Comisión de Acción Social y Salud. (Foto: archivo)

Antes de sumarse al espacio libertario, desarrolló su carrera política dentro de sectores vinculados al peronismo jujeño. En 2021 participó de listas relacionadas con el Partido Justicialista provincial y mantenía vínculos políticos con dirigentes cercanos a Milagro Sala y referentes históricos del PJ local.

El diputado pertenece además a una familia históricamente ligada al negocio de la salud privada en Jujuy. El grupo controla la clínica Clínica Los Lapachos, ubicada en San Salvador de Jujuy, además de otras empresas y emprendimientos del sector sanitario.

Las denuncias también apuntan a la relación entre el titular local del PAMI, Evaristo Bautista, y clínicas vinculadas al entorno de Quintar. Entre las instituciones mencionadas aparecen la Clínica Los Lapachos, la Clínica San Francisco y una cooperativa de profesionales de la salud que habría solicitado habilitaciones para prestar servicios al organismo.

El impacto político por la Tesla Cybertruck

El caso escaló a nivel nacional después de que Quintar llegara al Congreso manejando una Tesla Cybertruck. El legislador confirmó públicamente ser propietario del vehículo y defendió la compra en redes sociales. “A mi nombre, con la mía”, escribió.

Quintar informó en sus declaraciones patrimoniales bienes por más de $231 millones, entre ellos inmuebles en Jujuy y Salta, vehículos y participación accionaria en empresas vinculadas a la salud.

Mientras crece la repercusión política del caso, la Justicia Federal deberá determinar si existieron incompatibilidades, irregularidades administrativas o beneficios indebidos en las contrataciones del PAMI con empresas relacionadas con el entorno del legislador jujeño.