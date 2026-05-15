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Exclusivo, el contenido del audio "bombita" de Manuel Adorni al contratista Tabar

El programa WiFi difundió los audios temporales que Manuel Adorni le envió al contratista Matías Tabar en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

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La Justicia abrirá el próximo miércoles el celular de Tabar

La Justicia abrirá el próximo miércoles el celular de Tabar, que fue entregado junto con la contraseña para ser peritado. (Foto: A24).

El programa WiFi difundió los mensajes de voz temporales que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le envió al contratista Matías Tabar, que se encargó de realizar las refacciones en la casa del country Indio Cuá. El testigo se presentó hoy para ampliar su declaración en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario.

Leé también Exclusivo A24, la última declaración jurada de Adorni: qué declaró el jefe de Gabinete en 2025
El vocero presidencial presentó la documentación ante la Justicia Electoral semanas antes de las elecciones porteñas del 18 de mayo. (Foto: A24).

Los mensajes de Adorni a Tabar se produjeron luego de que el contratista le comentara que, tras asesorarse jurídicamente, le habían recomendado evitar el contacto con el funcionario.

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Adorni, entonces, utilizó los mensajes temporales de WhatsApp para mandar dos audios. En el primero, le dice a Tabar: "Te van a estar llamando de mi equipo durante todo el fin de semana o el lunes. Así estamos alineados. Gracias por todo, perdón por el garrón".

Ese mensaje de una sola reproducción fue respondido por el contratista que le pidió al jefe de Gabinete: "Por favor que no me llamen. Me están quemando el coco".

Una vez más, Adorni insistió con otro mensaje de voz "bombita": "Confiá en mí, es un audio muy vulnerable. Yo te mando este audio que se borra solo y no se puede recuperar, te van a estar llamando de teléfonos que no tiene nadie".

Después el funcionario envió dos audios de una sola reproducción, que eliminó y no llegaron a ser reproducidos por Tabar.

La Justicia avanzará el próximo miércoles con la apertura del teléfono celular de Tabar, entregado junto a su contraseña para ser peritado.

La presentación de Tabar

Entre las pruebas entregadas hoy por Tabar figuran facturas, remitos, capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp certificadas y un archivo de Excel con detalles de gastos y pagos vinculados a la remodelación.

Según trascendió, la documentación incluye compras de muebles por alrededor de U$S 10.000 y la adquisición de un generador eléctrico valuado en U$S 9.100. La factura correspondiente a ese equipo fue emitida por Esteban Lizazo, concejal de La Libertad Avanza.

En el programa WiFi de Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti mostraron otra factura por una bomba de agua que se pagó U$3.096. Luego mostraron un remito que presentó Tabar por la compra de ventanas por un monto de U$S 31.156.

La investigación sobre los pagos y las remodelaciones

La fiscalía intenta establecer la trazabilidad de las compras y determinar el origen de los fondos utilizados durante la obra. Parte de las operaciones investigadas habrían sido realizadas en efectivo.

En paralelo, la causa analiza la coincidencia temporal entre las remodelaciones de alto costo, compras de inmuebles y viajes al exterior vinculados al entorno del funcionario.

Los investigadores también evalúan posibles inconsistencias financieras y la falta de presentación de la declaración jurada patrimonial de Adorni.

Fuentes judiciales señalaron que el fiscal podría citar en las próximas semanas a distintos proveedores y prestadores para corroborar la autenticidad de las facturas y la documentación presentada por Tabar.

Qué declaró Matías Tabar

Horas antes de presentarse ante la Justicia, Tabar defendió públicamente a Adorni y aseguró que confía en que podrá justificar el origen de los fondos utilizados en la obra.

“Yo lo adoro a Manuel, estoy convencido de que es honesto y creo que va a poder justificar todo”, sostuvo.

El contratista ratificó que el costo total de las refacciones ascendió a US$ 245.000 y reconoció que parte de los pagos fueron realizados en dólares y en efectivo, mientras que sus honorarios fueron de US$20.000.

“Está declarado que fue en dólares billete, porque el contexto de hace dos años era bastante distinto al de ahora. Es la única forma que el constructor trata de resguardar. Hace un año y medio era en dólares”, afirmó.

Tabar explicó además que una parte de los montos correspondía a pagos de proveedores y gastos generales de la obra. “El presupuesto es de US$94.000. Eso me lo pagó con un anticipo. Yo era el intermediario entre Manuel y el administrador. Esa sumatoria sumaba los US$245.000. Se desvirtúa el número. Cualquier persona que transite la construcción sabe que esos son los valores de las cosas. Mis honorarios fueron de US$20.000”, señaló.

En la misma línea, agregó: “Una cosa es lo que me paga mí, otra es lo que declaro que termina costando la obra. En ningún momento vinieron ni bolsos de dólares ni cajas de zapatos llenas de dólares”.

Sobre la relación que mantenía con el funcionario, indicó: “Yo no sabría decir cómo es mi relación. Fue buena hasta el último momento que tuvimos relación. Teníamos conversaciones siempre. Dos o tres veces por semana. La obra se terminó en ese tiempo y se siguieron haciendo un montón de cosas: arreglos, pintura, carpintería, tornillos”.

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