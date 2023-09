Axel Kicillof calificó de "absurdo jurídico" el fallo por YPF y criticó a la oposición: "Buitres nacionales"

El gobernador bonaerense criticó de esta manera el resarcimiento a los fondos Burford Capital avalado hoy por la jueza Loretta Preska, desde Nueva York.

"Este juicio surge porque los fondos buitre pretenden poner al estatuto de YPF por encima de la ley y de la Constitución. El fallo es un absurdo jurídico: busca que se le pague a los fondos buitres lo mismo que se le pagó a Repsol por las acciones expropiadas, cuando a ellos no se les expropió nada", sostuvo el gobernador.

Para el gobernador, el fallo representa "una inaceptable violación de la soberanía nacional, una burla al Congreso que aprobó la ley y a la Justicia argentina que se intenta suplantar por un tribunal de Nueva York".

YPF argentina.jpg YPF cerró 2022 con ganancia récord y crecimiento sostenido

El también candidato a la reelección en la gobernación bonaerense del oficialismo dijo que el fallo tiene "tufillo electoral" y supone ser "un intento de intervención extranjera en nuestra campaña", recordó la posición que tomó en 2012 la por entonces diputada Patricia Bullrich y puso en relieve que Javier Milei pretende que la empresa vuelva a ser privatizada.

"Es oportuno recordar que el partido de Patricia Bullrich, siendo ella diputada, fue la única fuerza política que se opuso a la recuperación de YPF. Por su parte, Javier Milei propone abiertamente su privatización", remarcó el gobernador.

En ese sentido, resaltó que "varios de los que la privatizaron" pertenecen a los equipos de JxC y LLA al hacer alusión al eventual ministro de Economía de Bullrich, Carlos Melconian, y a los asesores económicos de Milei y exfuncionarios menemistas, Roque Fernández y Carlos Rodríguez.

"Sí, ya aplicaron las mismas políticas que hoy quieren vender como milagrosas, y cuando se utilizaron fueron un desastre y un fracaso. Terminaron en la peor crisis del país: 2001", subrayó.

Axel Kicillof defendió la expropiación de YPF

El gobernador bonaerense describió la recuperación de YPF como "uno de los hechos políticos más importantes de las últimas décadas" y que "marcó un antes y un después en materia de política energética".

"Cuando se recuperó, YPF estaba siendo vaciada. Caían la producción, la inversión y las reservas. Algunos seguramente recuerden el desabastecimiento de Repsol para subir el precio y las colas en las estaciones de servicio. Vaca Muerta se había puesto en venta y no había ningún proyecto para ponerla en producción", explicó.

Kicillof ponderó el rol de la empresa al afirmar que su "potenciar es infinito y su valor incalculable" y ejemplificó con "la ganancia de U$S 5.000 millones" que obtuvo el año pasado, con "las exportaciones de petróleo a Chile que alcanzarán los U$S 3.000 millones" y con "el proyecto de Gas Natural Licuado", que traerá "una inversión de US$ 50.000 millones" y presuntas exportaciones de "U$S 18.000 millones por año".