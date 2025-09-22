Axel Kicillof contra Marcos Galperín: "Trabaja de violeta, trabaja para Milei"

Según explicó el gobernador, la medida no implica un nuevo tributo sino la extensión de un régimen ya existente que se aplica en otras 19 provincias. “En noviembre cambia un régimen, que es nacional y no tiene que ver con algo nuevo. No hay nada nuevo”, aclaró.

De esta manera, las billeteras digitales y cuentas de pago deberán actuar como agentes de retención, del mismo modo que lo hacen los bancos tradicionales.

En su discurso, Kicillof fue particularmente duro con la empresa fundada por Galperin:

“No te pueden cobrar más comisiones. Si lo hacen, que se hagan cargo las billeteras que cobran para determinadas cuestiones, para el que vende o para el que compra. Eso no tiene nada que ver con nosotros”.

Finalmente, el gobernador insistió en que la Provincia no implementó ningún gravamen extra y reiteró su desmentida: “En Buenos Aires no hay ningún impuesto nuevo a las billeteras digitales. Si alguien lo quiere cobrar, los están estafando. Nadie tiene que pagarle nada a la Provincia por usar su billetera virtual, ni con Cuenta DNI, ni con Mercado Pago, ni con Modo, ni con ninguna otra aplicación”.