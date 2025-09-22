En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Axel Kicillof
Mercado Libre
ELECCIONES 2025

Axel Kicillof contra Marcos Galperín: "Trabaja de violeta, trabaja para Milei"

El gobernador bonaerense negó la creación de nuevos impuestos y responsabilizó a las billeteras digitales por las comisiones, en medio de la disputa con Marcos Galperin por las retenciones de Ingresos Brutos.

Axel Kicillof contra Marcos Galperín: Trabaja de violeta, trabaja para Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó fuertes críticas contra el empresario Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, a quien acusó de “mentiroso” y de “trabajar para Milei”. Además, apuntó contra la billetera digital Mercado Pago en medio de la polémica por las retenciones de Ingresos Brutos.

Leé también Axel Kicillof reunió a los candidatos de Fuerza Patria y llamó a "ponerle un freno a Milei" en la campaña
En la previa de la movilización en apoyo a CFK, Kicillof reunió al peronismo en una cumbre en Ensenada (Foto: @Kicillof).

“Háganse cargo los que se tienen que hacer cargo; vivan en Uruguay —en referencia a Galperin— o vivan donde vivan. Háganse cargo de lo que tienen que hacerse cargo”, disparó Kicillof, al rechazar que su gestión haya creado nuevos tributos.

El mandatario provincial insistió en que “no hay ningún impuestazo, no hay ningún impuesto nuevo, no subió ningún impuesto en la Provincia de Buenos Aires”. Y subrayó: “Lo que dicen es otra repugnante mentira que busca generar confusión y rascar algunos votos en las próximas elecciones”.

Las declaraciones de Kicillof surgieron luego de que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) confirmara que, a partir del 1° de octubre, se aplicará la retención de Ingresos Brutos en las transferencias que lleguen a billeteras virtuales de determinados usuarios.

Según explicó el gobernador, la medida no implica un nuevo tributo sino la extensión de un régimen ya existente que se aplica en otras 19 provincias. “En noviembre cambia un régimen, que es nacional y no tiene que ver con algo nuevo. No hay nada nuevo”, aclaró.

De esta manera, las billeteras digitales y cuentas de pago deberán actuar como agentes de retención, del mismo modo que lo hacen los bancos tradicionales.

En su discurso, Kicillof fue particularmente duro con la empresa fundada por Galperin:

“No te pueden cobrar más comisiones. Si lo hacen, que se hagan cargo las billeteras que cobran para determinadas cuestiones, para el que vende o para el que compra. Eso no tiene nada que ver con nosotros”.

Finalmente, el gobernador insistió en que la Provincia no implementó ningún gravamen extra y reiteró su desmentida: “En Buenos Aires no hay ningún impuesto nuevo a las billeteras digitales. Si alguien lo quiere cobrar, los están estafando. Nadie tiene que pagarle nada a la Provincia por usar su billetera virtual, ni con Cuenta DNI, ni con Mercado Pago, ni con Modo, ni con ninguna otra aplicación”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EsTendenciaAR/status/1970144310550245773&partner=&hide_thread=false
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Axel Kicillof Mercado Libre Marcos Galperín
Notas relacionadas
Axel Kicillof contra Milei: "El discurso es un disco rayado y la economía está peor"
Hospital Garrahan: anuncian aumentos con "fondos propios" y destacan la "eficiencia administrativa"
El consumo masivo creció 4% interanual en agosto, pero muestra señales de desaceleración

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar