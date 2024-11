Axel Kicillof criticó la privatización de la Hidrovía: "Los que gobiernan son unos vendepatria"

En la misma línea, Kicillof manifestó que “da vergüenza la entrega del gobierno de Milei”. Y remarcó: “Hay que ser necio y tener antiojeras para hacerle tanto daño a la Argentina. El país debe ser parte de los BRICS. Tiene que tener la posibilidad de vincularse con todos los países”.

También cuestionó las decisiones del Presidente en Latinoamérica. “Milei se ausentó de la primera cumbre del Mercosur. Repudiamos el abandono que está haciendo de la región”, aseguró.

A su vez, Kicillof cuestionó la política internacional del Gobierno: “Milei pidió incorporarse como socio global a la Otan. Nosotros defendemos la neutralidad de la Argentina y la paz”. Además, manifestó que “la defensa de la cuestión Malvinas es un simulacro” e hizo hincapié en que “todos los días sufrimos atentados contra nuestra soberanía en Malvinas”.

“Tendría que escuchar a nuestros trabajadores y empresarios, que la están pasando mal. Tiene que dejar de defender un credo y una ideología que no conoce nadie y defender al pueblo. Estamos discutiendo si la gente morfa o si van a la escuela”, apuntó el Gobernador.

Además, Kicillof cuestionó la intención del Gobierno de licitar la llamada Hidrovía. “Nuestra Constitución es clara: corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Nuestro territorio, nuestro río”, señaló. Y advirtió: “Vamos a actuar en consecuencia de lo que es una violación a nuestra Constitución”.

el-gobernador-bonaerense-encabezo-un-acto-en-san-pedro-foto-prensa-gobierno-de-pba-5Q4W2ITXCVER5CV3QZFAMHB2GU.avif El gobernador bonaerense encabezó un acto en San Pedro. (Foto: prensa gobierno de PBA)

Para Kicillof la Hidrovía pertenece a las provincias

En otro tramo de su discurso, reclamó una obra pendiente en PBA. “Necesitamos el dragado del Canal Magdalena. Es construir más trabajo y eficiencia. y recuperar soberanía, no para nuestra provincia, sino para toda la Argentina”. Y anunció: “Vamos a presentar un proyecto de ley en la Legislatura para dejar en claro que si no piensan hacerlo ellos, lo va a hacer la provincia”.

“La economía de un país no se mueve como un mercado”, afirmó Kicillof. “Atacar las universidades, el Conicet, es traición a la Patria. No vamos a tener ni Patria, ni riqueza ni soberanía si no tenemos conocimiento y literatura propia”, señaló.

“La provincia de Buenos Aires no va a dejar que se entregue la soberanía argentina. La Patria no se vende”, finalizó el Gobernador. “Viva la Patria, carajo”, sentenció emulando el latiguillo de Milei.