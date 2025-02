Axel Kicillof habló del crimen de Kim Gómez: "Algunos usan esto para sacar un voto y lucrar con el dolor"

Kicillof habló del crimen de Kim, la nena de 7 años

Respecto del asesinato de Kim Gómez, el gobernador bonaerense afirmó que "desde el primer momento que nos dedicamos a apresar a los delincuentes, que tenían que estar presos. El área de justicia y seguridad está acompañando a las víctimas y (pido) respeto por el dolor de las familias".

"Se han traspasado todos los límites en esta ocasión, algunos líderes políticos son miserables, inmorales y lamentables", apuntó Kicillof y aseguró: "Continuo acompañando a quienes sufren el dolor y buscando justicia junto con la familia".

En ese sentido, marcó: "No todo vale por un voto, hay límites, me han visto hacer campaña, nunca me van a encontrar lucrando".

La baja de edad de imputabilidad "no aplica en este caso"

"En este asesinato, el principal responsable tiene 17 años. No es un tema de la edad de imputabilidad, desde los 16 años se pueden aplicar penas, no aplica en este caso el tema", indicó Kicillof.

Y señaló que "estamos dispuestos a discutir y adaptar ley", aunque en este caso "son leyes nacionales, no depende de la legislatura bonaerense".

"El problema es si se aplica mal. En el caso que estamos viendo, que va a ser caso de investigación, apresamos inmediatamente, ya lo habíamos hecho en febrero y tendría que haber estado preso", indicó y expresó: "Es un caso para discutir la aplicación de la justicia".

Además, el gobernador marcó: "Uno espera que se actúe con todo el rigor y se castigue a los responsables. Estaba suelto, tenía que estar preso con la ley vigente".