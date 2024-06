En su editorial de "Basta Baby", Baby Etchecopar apuntó contra los países de Latinoamérica. "A Latinoamérica el último recurso que le queda para tener algo que discutir es el comunismo. Es la izquierda. No tenemos nada más, no tenemos cultura, no tenemos plata, tenemos deudas, debemos al imperialismo", sostuvo.