En su editorial de "Basta Baby", Baby Etchecopar habló sobre el paro general al que adhirieron distintos gremios este jueves 9 de mayo. "La gente está tan al límite que no tiene tiempo para hacer paro, no quiere perder ni el laburo ni días, no puede jugarse para que a Moyanito le vaya bien, no puede ser rehén de la CGT", expresó.